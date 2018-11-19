تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من ألمانيا وهولندا في مباراة اليوم بِدوري الأمم الأوروبية

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يشهد ملعب فيلتنز أرينا في مدينة شالكه على أرض دولة ألمانيا في مساء اليوم الإثنين الموافق 19 نوفمبر 2018 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل منتخب ألمانيا ضيفه منتخب هولندا، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الأولى في الدرجة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ألمانيا وهولندا تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الثلاثاء بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ألمانيا وهولندا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة منتخب ألمانيا الحاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية:

حراسة المرمى: مانويل نوير / لينو / كيفن تراب.

خط الدفاع: ماتياس جينتر / نيكولاس سولي / ماتس هوميلس / أنطونيو روديغر / نيكو شولز / تيلو كيرير / جوناثان تاه.

خط الوسط: سيباستيان رودي / توني كروس / جوشوا كيميتش / ليروي ساني / توماس مولر / ماركو رويس / يوليان دراكسلر / جوليان براندت / سيرج جنابري / ليون غوريتسكا / كاي هافِرتز.

خط الهجوم: تيمو فيرنر / مارك أوث.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل منتخب ألمانيا المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه منتخب هولندا:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: نيكولاس سولي / ماتس هوميلس / أنطونيو روديغر.

خط الوسط: جوشوا كيميتش / سيباستيان رودي / توني كروس / ليروي ساني / توماس مولر / سيرج جنابري.

خط الهجوم: تيمو فيرنر.

المدير الفني: الألماني يواخيم لوف.

وإليكم الآن قائمة منتخب هولندا الحاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية:

حراسة المرمى: ياسبر سيليسن / زويت / بيِزوت.

خط الدفاع: دمفريِس / فيرجيل فان دايك / ستيفان دي فراي / ماتياس دي ليخت / باتريك فان أنهوُلت / ناثان آكي / ديلي بليند.

خط الوسط: كيفن ستروتمان / دي رون / فرانكي دي يونج / جورجينيو فينالدوم / فان دي بيك / توماس فيلينا / ديلروسون.

خط الهجوم: لوك دي يونج / ممفيس ديباي / بيرجوين / راين بابل / روزاريو / تيتيِ / بروميس.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل منتخب هولندا المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه منتخب ألمانيا:

حراسة المرمى: ياسبر سيليسن.

خط الدفاع: دمفريِس / فيرجيل فان دايك / ماتياس دي ليخت / ديلي بليند.

خط الوسط: دي رون / فرانكي دي يونج / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: بيرجوين / راين بابل / ممفيس ديباي.

المدير الفني: الهولندي رونالد كومان.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من منتخب ألمانيا إضافة إلى منتخب هولندا حتى هذه اللحظة في المجموعة الأولى في مسابقة دوري الأمم الأوروبية في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 5 جولات من عمر المسابقة:

المركز الآخير: منتخب ألمانيا، يمتلك في رصيده نقطة واحدة فقط لا غير.

المركز الثاني: منتخب هولندا، يمتلك في رصيده 6 نقاط.

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