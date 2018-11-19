موعد مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني 2018 / 2019

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يستعد عشاق كرة القدم الإسبانية لعودة الإثارة من جديد إلى ملاعب كرة القدم الإسبانية، وذلك مع انطلاقة مباريات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الإسباني في الموسم الحالي 2018 / 2019، والتي تنطلق تحديداً بداية من يوم الجمعة القادم الموافق 23 نوفمبر 2018.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الإسباني، علماً بأن الصراع على لقب الليغا الإسبانية يبدو مشتعلاً للغاية في الموسم الحالي بعكس ما كان عليه الحال طوال السنوات الماضية.

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ولا شك أن الفوز بلقب الدوري الإسباني في الموسم الحالي لن يكون أمراً سهلاً على الإطلاق بالنسبة لأي فريق، ويكفي الإشارة فقط إلى أن الصراع حتى هذه اللحظة بعد مرور أول 12 جولة من عمر المسابقة قد انحصر بين 6 أندية كاملة، وهو الأمر الذي يحدث للمرة الأولى في تاريخ مسابقة الدوري الإسباني منذ سنوات طويلة للغاية.

ويُدرك كلاً من فريق برشلونة حامل اللقب في الموسم الماضي إضافة إلى فريق ريال مدريد الأكثر تتويجاً بلقب الدوري الإسباني على مر التاريخ، أن التعثر في أي جولة من الجولات القادمة من عمر المسابقة أمر مرفوض تماماً في حالة أراد أي منهما التتويج باللقب في نهاية الموسم الحالي.

وإليكم الآن موعد مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019:

فريق ليغانيس / فريق ديبورتيفو ألافيس، الجمعة 23 نوفمبر 2018، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق إيبار / فريق ريال مدريد، السبت 24 نوفمبر 2018، الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة.

فريق فالنسيا / فريق رايو فاليكانو، السبت 24 نوفمبر 2018، الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق هويسكا / فريق ليفانتي، السبت 24 نوفمبر 2018، الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أتلتيكو مدريد / فريق برشلونة، السبت 24 نوفمبر 2018، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أتلتيك بيلباو / فريق خيتافي، الأحد 25 نوفمبر 2018، الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة.

فريق إشبيلية / فريق بلد الوليد، الأحد 25 نوفمبر 2018، الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق إسبانيول / فريق جيرونا، الأحد 25 نوفمبر 2018، الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق فياريال / فريق ريال بيتيس، الأحد 25 نوفمبر 2018، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ريال سوسيداد / فريق سيلتا فيغو، الإثنين 26 نوفمبر 2018، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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