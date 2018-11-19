موعد مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الفرنسي 2018 / 2019

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يترقب عشاق كرة القدم الفرنسية عودة الحياة من جديد إلى ملاعب كرة القدم الفرنسية في مطلع الأسبوع المقبل، وذلك حينما تنطلق مباريات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الفرنسي في الموسم الحالي 2018 / 2019.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الفرنسي، علماً بأن الجولة الرابعة عشر من عمر المسابقة سوف تنطلق تحديداً بداية من يوم الجمعة القادم الموافق 23 نوفمبر 2018.

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ولا شك أن لقب الدوري الفرنسي في الموسم الحالي لن يخرج من جدران قلعة حديقة الأمراء الباريسية، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق باريس سان جيرمان قد ابتعد بشكل كبير للغاية في صدارة الدوري الفرنسي في الموسم الحالي بعد فوزه في أول 13 جولة من عمر المسابقة على التوالي دون سقوطه في فخ التعادل أو حتى تعرضه إلى الخسارة في أي مباراة على الإطلاق.

أما الصراع على المقاعد المؤهلة إلى المسابقات القارية، يبدو مشتعلاً للغاية بين 6 أندية والتي لا يفصل بينها وبين بعضها سوى عدد قليل من النقاط، علماً بأن فريق ليل صاحب المركز الثاني لا يفصل بينه وبين فريق نيس صاحب المركز السابع سوى 6 نقاط فقط لا غير.

ومن جهة أخرى يبقى الجانب المظلم في مسابقة الدوري الفرنسي في الموسم الحالي، هو فريق موناكو بطل المسابقة في الموسم قبل الماضي، إلا أنه يُعاني في الموسم الحالي بشدة مما جعله يتواجد في منطقة الهبوط بعدما تعرض إلى 8 هزائم حتى هذه اللحظة.

وإليكم الآن موعد مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الفرنسي 2018 / 2019:

فريق أولمبيك ليون / فريق سانت إيتيان، الجمعة 23 نوفمبر 2018، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق باريس سان جيرمان / فريق تولوز، السبت 24 نوفمبر 2018، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق كُان / فريق موناكو، السبت 24 نوفمبر 2018، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ديجون / فريق بوردو، السبت 24 نوفمبر 2018، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق نانت / فريق أنجيه، السبت 24 نوفمبر 2018، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ستاد ريمس / فريق جانجون، السبت 24 نوفمبر 2018، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ستراسبورج / فريق نيم، السبت 24 نوفمبر 2018، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق مونبلييه / فريق رين، الأحد 25 نوفمبر 2018، الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق نيس / فريق ليل، الأحد 25 نوفمبر 2018، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أميان / فريق أولمبيك مارسيليا، الأحد 25 نوفمبر 2018، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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