جماهير الأهلي تتلقى أخباراً سارة قبل سفر بعثة المارد الأحمر للإمارات

Advertisements

تلقت جماهير النادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق 19 نوفمبر 2018 أخباراً سارة للغاية، وذلك قبل سفر بعثة المارد الأحمر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل مواجهة مضيفه فريق الوصل الإماراتي، ضمن إياب الدور ثمن النهائي في إطار مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال.

ويأتي ذلك بعدما ظهر كلاً من الثنائي التونسي علي معلول إضافة إلى النيجيري جونيور أجايي في ملعب مختار التتش بمقر النادي الأهلي الرئيسي في الجزيرة، وذلك من أجل إجراء التدريبات التأهيلية الخاصة بهما تمهيداً لعودة كلاً منهما من جديد إلى الملاعب بعد الغياب طوال الفترة الماضية عن صفوف المارد الأحمر.

Advertisements

وكان النيجيري جونيور أجايي قد تعرض إلى إصابة بقطع في الرباط الداخلي للركبة، فيما تعرض التونسي علي معلول إلى تمزق في العضلة الضامة، إلا أن كلاهما بات في المرحلة الأخيرة قبل التعافي بشكل نهائي من هذه الإصابات القوية.

وقد شهد مران فريق الأهلي اليوم الإثنين أيضاً إنضمام كافة العناصر الدولية التي كانت رفقة المنتخب الوطني المصري الأولمبي، وهذه العناصر هي: صلاح محسن / أحمد حمدي / أكرم توفيق / محمود الجزار / ناصر ماهر / كريم نيدفيد، كما شهد المران أيضاً عودة الظهير الأيمن محمد هاني لتأدية تدريباته التأهيلية تمهيداً لعودته من الإصابة التي تعرض لها في الأيام الماضية.

ويستعد فريق الأهلي للسفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من أجل مواجهة فريق الوصل الإماراتي في يوم الخميس المقبل الموافق 21 نوفمبر 2018، علماً بأن مباراة الذهاب بين الفريقين كانت قد انتهت على وقع التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما لكل فريق على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

إقرأ أيضاً: موعد مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الفرنسي 2018 / 2019