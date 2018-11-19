موعد مباراة البرتغال وبوُلندا في دوري الأمم الأوروبية الثلاثاء 20/11/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة البرتغال وبولندا، يستعد منتخب البرتغال لملاقاة ضيفه منتخب بولندا في مساء يوم الثلاثاء الموافق 20 نوفمبر 2018 على أرض دولة البرتغال، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الثالثة في الدرجة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق منتخب البرتغال، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة البرتغال وبوُلندا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وبولندا.

Advertisements

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة البرتغال وبولندا، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من البرتغال وبولندا في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة البرتغال وبوُلندا

موعد مباراة البرتغال وبوُلندا، يستعد منتخب البرتغال لملاقاة ضيفه منتخب بولندا في مساء يوم الثلاثاء الموافق 20 نوفمبر 2018 على أرض دولة البرتغال، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الثالثة في الدرجة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة البرتغال وبوُلندا تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الأربعاء بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة البرتغال وبوُلندا والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة البرتغال وبوُلندا، سوف تكون مباراة البرتغال وبولندا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة البرتغال وبوُلندا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قنة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات البرتغال وبولندا والتشكيل المتوقع

موعد مباراة البرتغال وبولندا، يدخل منتخب البرتغال غمار مباراته المقبلة أمام ضيفه منتخب بولندا في مسابقة دوري الأمم الأوروبية، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة إسعاد جماهيره بعدما ضمن تأهله بشكل رسمي إلى الدور نصف النهائي من عمر المسابقة.

ولا شك أن المنتخب البرتغالي يُعتبر أحد أبرز المرشحين من أجل التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية في نسخته الأولى الحالية، وخاصة بعد المستويات المميزة التي قدمها طوال فترة دور المجموعات بدون حضور نجمه الأول كريستيانو رونالدو.

ولعل ما يُعزز أكثر من حظوظ منتخب البرتغال في الظفر بلقب دوري الأمم الأوروبية في صيف العام المقبل 2019، هو أن نجمه الأول كريستيانو رونالدو سوف يعود من جديد إلى صفوفه انطلاقاً من شهر مارس المقبل أي قبل 3 أشهر من موعد مباراة الدور نصف النهائي.

ويأمل منتخب البرتغال في كتابة التاريخ من جديد مثلما فعل في صيف العام قبل الماضي 2016، وذلك حينما نجح في التتويج بلقب كأس أمم أوروبا على أرض دولة فرنسا لأول مرة في تاريخه، علماً بأن المنتخب البرتغالي يُدرك جيداً أنه يجب عليه إِستغلال تواجد النجم كريستيانو رونالدو بين صفوفه من أجل حصد لقب دولي آخر على الأقل قبل إِعتزال الدون على المستوى الدولي.

وكان البرتغالي فرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي قد كشف في وقت سابق عن قائمة منتخب بلاده البرتغال التي سوف تكون حاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث جاءت قائمة منتخب البرتغال على النحو التالي:

حراسة المرمى: روي باتريسيو / بيتو / كلاوديو راموس.

خط الدفاع: سيدريك سواريس / جواو كانسيلو / كيبلير بيبي / جوزيه فونتي / روبن دياز / لويس نيتو / ماريو روي / رافاييل غيريرو.

خط الوسط: ويليام كارفاليو / برونو فيرنانديز / روبن نيفيِس / بيتزي / ريناتو سانشيز / أندريه غوميش / دانيلو بيريرا / جواو ماريو.

خط الهجوم: جونزالو غيديس / برناردو سيلفا / بروما / أندري سيلفا / إيدير / رافا.

ومن المتوقع أن يقوم البرتغالي فرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة برتغالية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه منتخب بولندا على النحو التالي:

حراسة المرمى: روي باتريسيو.

خط الدفاع: سيدريك سواريس / كيبلير بيبي / جوزيه فونتي / رافاييل غيريرو.

خط الوسط: ويليام كارفاليو / برونو فيرنانديز / بيتزي.

خط الهجوم: برناردو سيلفا / جونزالو غيديس / أندري سيلفا.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع كارثياً للغاية بالنسبة إلى المنتخب البولندي، والذي يُعاني بشكل واضح للغاية منذ مونديال روسيا الماضي بعدما تم إقصائه منذ الدور الأول في المونديال، أما الآن فقد إزداد وضع المنتخب البولندي سوءاً بعدما ضمن هبوطه بشكل رسمي إلى الدرجة الثانية في مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وهو الأمر الذي سوف يؤثر بدون أدنى شك على تصنيفه لدى الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، وعلى الرغم من ذلك إلا أن الهدف الرئيسي للمنتخب البولندي يكمن في الفترة القادمة في التأهل إلى مسابقة كأس أمم أوروبا في نسختها القادمة والتي سوف تُقام في صيف العام بعد المقبل 2020.

إقرأ أيضاً: ملخص مباراة إنجلترا وكرواتيا الأحد 18/11/2018 في دوري الأمم الأوروبية