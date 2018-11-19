غيابات بالجملة عن قائمة الأهلي قبل ملاقاة الوصل الإماراتي في كأس زايد للأبطال

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كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق 19 نوفمبر 2018 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام مضيفه فريق الوصل الإماراتي، ضمن إياب الدور ثمن النهائي في إطار مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019 م.

ولم تعرف قائمة المارد الأحمر تواجد العديد من العناصر الهامة وذلك سواء إما لأسباب فنية أو إما بداعي الإصابة، حيث غاب عن قائمة فريق الأهلي كلاً من: عمرو السولية / محمد نجيب / مؤمن زكريا / أحمد فتحي / أحمد حمدي / باسم علي / علي معلول / جونيور أجايي / ميدو جابر / محمد هاني.

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أما قائمة فريق الأهلي التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة أمام فريق الوصل الإماراتي فقد جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / علي لطفي / شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد علاء / سعد الدين سمير / ساليف كوليبالي / أيمن أشرف / صبري رحيل.

خط الوسط: حسام عاشور / أكرم توفيق / كريم نيدفيد / هشام محمد / وليد سليمان / إسلام محارب / ناصر ماهر / أحمد الشيخ / محمد شريف / أحمد حمودي.

خط الهجوم: وليد أزارو / مروان محسن / صلاح محسن.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت على وقع التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما لكل فريق على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، علماً بأن مباراة الإياب سوف تُقام في يوم الخميس المقبل الموافق 22 نوفمبر 2018 على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

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