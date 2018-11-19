ملخص مباراة ألمانيا وهولندا الإثنين 19/11/2018 في دوري الأمم الأوروبية

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ملخص مباراة ألمانيا وهولندا، حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما لقاء القمة بين منتخب ألمانيا وبين ضيفه منتخب هولندا، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين في مساء اليوم الإثنين الموافق 19 نوفمبر 2018 على ملعب فيلتنز أرينا في مدينة شالكه على أرض دولة ألمانيا.

وقد نجح في تسجيل أهداف منتخب ألمانيا في المباراة كلاً من تيمو فيرنر في الدقيقة التاسعة، إضافة إلى ليروي ساني في الدقيقة التاسعة عشر، فيما سجل أهداف منتخب هولندا في المباراة كلاً من اللاعب بروميس في الدقيقة الخامسة والثمانين، إضافة إلى المدافع فيرجيل فان دايك في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الأولى في الدرجة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

وعلى إثر هذه النتيجة رفع منتخب هولندا رصيده إلى 7 نقاط منفرداً بصدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى وضامناً مقعده في الدور نصف النهائي من عمر المسابقة، فيما رفع منتخب ألمانيا رصيده إلى نقطتين فقط لا غير في المركز الأخير في ترتيب المجموعة الأولى.

وجاءت تشكيلة منتخب ألمانيا الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: أنطونيو روديغر / نيكولاس سولي / ماتس هوميلس / نيكو شولز / تيلو كيرير.

خط الوسط: جوشوا كيميتش / توني كروس / سيرجي جنابري / ليروي ساني.

خط الهجوم: تيمو فيرنر.

المدير الفني: الألماني يواخيم لوف.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة منتخب هولندا الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسبر سيليسن.

خط الدفاع: تيتيِ / فيرجيل فان دايك / ماتياس دي ليخت / ديلي بليند.

خط الوسط: دي رون / فرانكي دي يونج / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: بروميس / راين بابل / ممفيس ديباي.

المدير الفني: الهولندي رونالد كومان.

ملخص مباراة ألمانيا وهولندا والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة ألمانيا وهولندا، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر القمة حاول كل منتخب أن يفرض سيطرته على مجريات اللعب بحثاً عن تسجيل الأهداف، وخاصة المنتخب الهولندي الذي يبحث عن ضمان مقعده في الدور نصف النهائي في مسابقة دوري الأمم الأوروبية بعكس المنتخب الألماني الذي هبط رسمياً إلى الدرجة الثانية.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن المنتخب الألماني هو من كانت له الأسبقية، وذلك تحديداً في الدقيقة التاسعة حينما سجل له المهاجم تيمو فيرنر الهدف الأول وسط غفلة من خط دفاع المنتخب الهولندي، والذي بات الآن في حاجة ماسة إلى تسجيل هدف التعادل على أقل تقدير دون إِستقبال أي أهداف أخرى في شباكه من أجل التأهل إلى المربع الذهبي.

ولم يكتفِ المنتخب الألماني بذلك وحسب بل بحث عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل تعقيد المهمة بشكل أكبر على نظيره المنتخب الهولندي، وفي الدقيقة التاسعة عشر نجح المنتخب الألماني في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سجل له اللاعب ليروي ساني الهدف الثاني وسط حالة من الإِنهيار غير المبرر على الإطلاق في خط دفاع منتخب هولندا.

وفي الدقيقة الثلاثين كاد المنتخب الألماني يقضي تماماً على أحلام المنتخب الهولندي، وذلك حينما سدد اللاعب سيرجي جنابري كرة من خارج منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى ياسبر سيليسن أمسك بالكرة بسهولة دون أي مشاكل على الإطلاق مبقياً على آمال منتخب بلاده في المباراة.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الرابعة والثلاثين، كاد المنتخب الهولندي ينجح في تسجيل أولى أهدافه في المباراة، وذلك حينما سدد المدافع الألماني نيكولاس سولي كرة برأسه بالخطأ تجاه مرماه، إلا أن كرته علت العارضة بقليل لتبقى النتيجة على حالها دون أي تغيير.

وفي الدقائق المتبقية من عمر الشوط استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من المنتخبين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع تقدم منتخب ألمانيا بهدفين مقابل لا شئ.

ملخص مباراة ألمانيا وهولندا والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة ألمانيا وهولندا، في شوط المباراة الثاني دخل المنتخب الألماني عازماً على إضافة المزيد من الأهداف من أجل قتل إثارة المباراة نهائياً، وفي مقابل ذلك واصل المنتخب الهولندي بحثه عن تعديل النتيجة على أقل تقدير حتى يضمن تأهله إلى الدور المقبل من عمر المسابقة.

وفي الدقيقة الستين حاول الهولندي رونالد كومان أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه نوعاً ما من أجل السيطرة على الكرة بشكل أكبر، وذلك من خلال إشراك اللاعب توماس فيلينا بدلاً من اللاعب جورجينيو فينالدوم.

وفي الدقيقة الثانية والستين سنحت أمام المنتخب الألماني فرصة مثالية للغاية من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وذلك حينما انفرد المهاجم تيمو فيرنر بحارس المرمى ياسبر سيليسن، إلا أضاع الكرة بغرابة شديدة للغاية لتبقى الإثارة حاضرة في المباراة.

وبعدها بدقيقة واحدة فقط لا غير حاول الألماني يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية نوعاً ما سعياً لتسجيل ثالث الأهداف، وذلك من خلال إشراك اللاعب ماركو رويس بدلاً من اللاعب تيمو فيرنر.

وفي الدقيقة السادسة والستين واصل المدير الفني الهولندي رونالد كومان محاولة إجراء التعديلات على تشكيلته، وهذه المرة من خلال إشراك المهاجم المخضرم لوك دي يونج بدلاً من اللاعب الشاب ديلروسون الذي تعرض إلى إصابة عضلية.

وفي الدقائق المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من المنتخبين، حتى جاءت الدقيقة الخامسة والثمانين وحينها أشعل المنتخب الهولندي المباراة نوعاً ما بعدما سجل اللاعب الشاب بروميس الهدف الأول لمصلحة منتخب بلاده عقب استغلاله ثغرة في خط دفاع منتخب ألمانيا.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن المنتخب الألماني نجح في الحفاظ على تقدمه في النتيجة، حتى جاءت الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع وحينها فجر المنتخب الهولندي المفاجأة غير المتوقعة على الإطلاق، وذلك بعدما سجل هدف التعادل القاتل عبر قائده فيرجيل فان دايك وسط حالة من الصدمة من جانب أصحاب الأرض، لتذهب بعد ذلك المباراة مباشرة إلى نهايتها على وقع تأهل المنتخب الهولندي إلى المربع الذهبي.

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