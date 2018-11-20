تعرف على تشكيل منتخب البرتغال المتوقع في مباراة اليوم أمام بولندا بِدوري الأمم الأوروبية

Advertisements

تشهد دولة البرتغال في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 20 نوفمبر 2018 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل منتخب البرتغال ضيفه منتخب بولندا، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الثالثة في الدرجة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة البرتغال وبوٌلندا تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الأربعاء بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

Advertisements

وسوف تكون مباراة البرتغال وبولندا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة.

خصومات الجمعة البيضاء

وإليكم الآن قائمة منتخب البرتغال الحاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية:

حراسة المرمى: روي باتريسيو / بيتو / كلاوديو راموس.

خط الدفاع: جواو كانسيلو / سيدريك سواريس / كيبلير بيبي / جوزيه فونتي / لويس نيتو / روبن دياز / رافاييل غيريرو / ماريو روي.

خط الوسط: ويليام كارفاليو / برونو فيرنانديز / روبن نيفيِس / بيتزي / ريناتو سانشيز / أندري غوميش / دانيلو بيريرا / جواو ماريو.

خط الهجوم: برناردو سيلفا / جونزالو غيديس / بروما / أندري سيلفا / رافا / إيدير.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل منتخب البرتغال المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه منتخب بولندا:

حراسة المرمى: روي باتريسيو.

خط الدفاع: سيدريك سواريس / كيبلير بيبي / جوزيه فونتي / رافاييل غيريرو.

خط الوسط: ويليام كارفاليو / روبن نفيِس / بيتزي.

خط الهجوم: برناردو سيلفا / جونزالو غيديس / أندري سيلفا.

المدير الفني: البرتغالي فرناندو سانتوس.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من منتخب البرتغال إضافة إلى منتخب بولندا حتى هذه اللحظة في المجموعة الثالثة في مسابقة دوري الأمم الأوروبية في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 5 جولات من عمر المسابقة:

المركز الأول: منتخب البرتغال، يمتلك في رصيده 6 نقاط.

المركز الآخير: منتخب بولندا، يمتلك في رصيده نقطة واحدة فقط لا غير.

إقرأ أيضاً: موعد مباراة البرتغال وبولندا في دوري الأمم الأوروبية الثلاثاء 20/11/2018 والقنوات الناقلة للمباراة