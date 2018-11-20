منتخب فرنسا في إِختبار صعب ودياً اليوم أمام الأوروغواي..تعرف على تشكيل فرنسا المتوقع

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يستعد منتخب فرنسا لملاقاة ضيفه منتخب الأوروغواي في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 20 نوفمبر 2018 على ملعب فرنسا الدولي في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك ضمن مباراة ودية دولية في إطار تحضيرات كلاً من المنتخبين استعداداً من أجل خوض غمار المحافل الدولية القادمة.

وتنطلق مباراة فرنسا والأوروغواي تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الأربعاء بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة فرنسا والأوروغواي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي نوفل باشي هو معلق المباراة.

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وإليكم الآن قائمة منتخب فرنسا الحاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية:

حراسة المرمى: هوغو لوريس / ألفونس أريولا / ستيف مانداندا.

خط الدفاع: بنجامين بافَارد / رافاييل فاران / كيمبيمبيِ / لوكاس دين / جبريل سيديبي / عادل رامي / مامادو ساخو.

خط الوسط: نغولو كانتيِ / ستيفن نزونزي / بليز ماتويدي / ندومبيلي / نبيل فقير / فلوريان توفان / موسى سيسوكو.

خط الهجوم: كيليان مبابي / أنطوان جريزمان / أوليفيه جيرو / عثماني ديمبيلي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل منتخب فرنسا المتوقع في مبارا اليوم أمام ضيفه منتخب الأوروغواي:

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: بنجامين بافَارد / رافاييل فاران / مامادو ساخو / لوكاس دين.

خط الوسط: نغولو كانتيِ / ستيفن نزونزي / نبيل فقير.

خط الهجوم: كيليان مبابي / أنطوان جريزمان / أوليفيه جيرو.

المدير الفني: الفرنسي ديدييه ديشان.

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