تعرف على تشكيل منتخب البرازيل المتوقع في مباراة اليوم الودية أمام الكاميرون

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يستعد منتخب البرازيل لملاقاة نظيره منتخب الكاميرون في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 20 نوفمبر 2018، وذلك ضمن مباراة ودية دولية في إطار تحضيرات كلاً من المنتخبين استعداداً من أجل خوض غمار المحافل الدولية القادمة.

وتنطلق مباراة البرازيل والكاميرون تحديداً في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة البرازيل والكاميرون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

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وإليكم الآن قائمة منتخب البرازيل الحاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية:

حراسة المرمى: أليسون بيكر / إِيدرسون مورايس / برَازاو.

خط الدفاع: دانيلو / فابينيو / فيليبي لويِس / مارسيلو / جواو ميراندا / ماركينيوس / بابلو / ديدي.

خط الوسط: آلان ماركيز / أرثور / رافينيا ألكانتارا / باولينيو / والاس / دوغلاس كوستا / ويليان.

خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو / جابرييل جيِسوس / نيمار جونيور / ريتشاردسون.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل منتخب البرازيل المتوقع في مباراة اليوم أمام نظيره منتخب الكاميرون:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: دانيلو / ماركينيوس / جواو ميراندا / فيليبي لويس.

خط الوسط: باولينيو / أرثور / رافينيا ألكانتارا.

خط الهجوم: نيمار جونيور / روبيرتو فيرمينو / جابرييل جيسوس.

المدير الفني: البرازيلي تيتي.

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