منتخب إيطاليا على موعد اليوم ودياً مع الولايات المتحدة..تعرف على تشكيل إيطاليا المتوقع

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يستعد منتخب إيطاليا لملاقاة نظيره منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 20 نوفمبر 2018، وذلك ضمن مباراة ودية دولية في إطار تحضيرات كلاً من المنتخبين استعداداً من أجل خوض غمار المحافل الدولية القادمة.

وتنطلق مباراة إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الأربعاء بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة.

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وإليكم الآن قائمة منتخب إيطاليا الحاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما / سلفاتوري سيريجو / كرانكو.

خط الدفاع: ماتيا دي تشيليو / ليوناردو بونوتشي / جوُرجيو كيليني / إيمرسون / دانييلي روجاني / بيراغي / أليساندرو فلورينزي / أليسيو رومانيولي.

خط الوسط: لورينزو بيلجريني / جاليارديني / جورجينيو / ماركو فيراتي / باريلا / سينسي / تونالي / دومينيكو بيراردي / فيديريكو بيرنارديسكي / فيديريكو كييزا / جريِفو / ماتيا بوليتانو.

خط الهجوم: لورينزو إنسيني / تشيرو إيموبيلي / كيفن لازانيا / بافوليتي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل منتخب إيطاليا المتوقع في مباراة اليوم أمام نظيره منتخب الولايات المتحدة الأمريكية:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أليساندرو فلورينزي / ليوناردو بونوتشي / جوُرجيو كيليني / بيراغي.

خط الوسط: جورجينيو / ماركو فيراتي / باريلا.

خط الهجوم: فيديريكو كييزا / لورينزو إنسيني / تشيرو إيموبيلي.

المدير الفني: الإيطالي روبيرتو مانشيني.

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