موعد مباراة المريخ وإِتحاد العاصمة في كأس زايد للأبطال الأربعاء 21/11/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة المريخ وإِتحاد العاصمة، يستعد فريق المريخ السوداني لملاقاة ضيفه فريق إتحاد العاصمة الجزائري في مساء يوم الأربعاء الموافق 21 نوفمبر 2018 على أرض دولة السودان، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم العربية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي المريخ وأيضاً عشاق نادي إتحاد العاصمة، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة المريخ وإِتحاد العاصمة، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة المريخ وإِتحاد العاصمة.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة المريخ وإِتحاد العاصمة، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من المريخ وإِتحاد العاصمة في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال.

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موعد مباراة المريخ وإِتحاد العاصمة

موعد مباراة المريخ وإِتحاد العاصمة، يستعد فريق المريخ السوداني لملاقاة ضيفه فريق إتحاد العاصمة الجزائري في مساء يوم الأربعاء الموافق 21 نوفمبر 2018 على أرض دولة السودان، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة المريخ وإِتحاد العاصمة تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة المريخ وإِتحاد العاصمة والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة المريخ وإِتحاد العاصمة، سوف تكون مباراة المريخ وإِتحاد العاصمة منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية الأولى المجانية HD، فيما سيكون المعلق الإماراتي محمد الشامسي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق أحمد الحامد هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

آخر تحضيرات المريخ وإِتحاد العاصمة والتشكيل المتوقع

موعد مباراة المريخ وإِتحاد العاصمة، يدخل فريق المريخ غمار مباراته المرتقبة أمام ضيفه فريق إتحاد العاصمة في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل وضع قدماً له في الدور ربع النهائي من عمر المسابقة العائدة بقوة من جديد إلى الواجهة في الموسم الحالي.

ولا شك أن فريق المريخ يعلم جيداً أنه قد دخل منعطفاً هاماً للغاية في مشواره في الموسم الحالي، ففي ظرف شهر واحد فقط لا غير سوف يتحدد بشكل كبير مدى نجاح موسم فريق المريخ على الصعيد القاري، وذلك سواء في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال أو حتى في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويأتي ذلك نظراً لأن فريق المريخ سوف يبدأ مشواره في الأدوار التمهيدية المؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م في الأيام القليلة القادمة، علماً بأن عقب إِنتهائه من خوض الدور التمهيدي الأول ذهاباً وإياباً في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، سوف يرحل إلى أرض دولة الجزائر من أجل مواجهة فريق إتحاد العاصمة من جديد في مباراة الإياب في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال.

وبكل إشتاقت جماهير نادي المريخ للعودة من جديد إلى التألق على الصعيد القاري، وتبدو الفرصة متاحة لفريق المريخ في الموسم الحالي لكي يسطع من جديد، وخاصة في ظل الحوافز المالية الضخمة التي سوف يحصل عليها في حالة تقدمه أكثر سواء في مسابقة دوري أبطال أفريقيا أو خاصة في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق إتحاد العاصمة عازماً على التأهل إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال، وخاصة وأن الفريق الجزائري يرغب في مصالحة جماهيره الغاضبة بشدة عقب إقصاء الفريق من الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2018 م.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن الإقصاء من مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي، سوف يُزيد من دوافع فريق إتحاد العاصمة في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال، وخاصة وأن فريق إتحاد العاصمة يمتلك في صفوفه كافة الإمكانيات الفنية القادرة على المنافسة بكل قوة على اللقب العربي في الموسم الحالي.

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