موعد مباراة بيراميدز ووادي دجلة في الدوري المصري الأربعاء 21/11/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة بيراميدز ووادي دجلة، يستعد فريق بيراميدز لملاقاة مضيفه فريق وادي دجلة في مساء يوم الأربعاء الموافق 21 نوفمبر 2018 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي بيراميدز، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة بيراميدز ووادي دجلة، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ووادي دجلة.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة بيراميدز ووادي دجلة، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من بيراميدز ووادي دجلة في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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موعد مباراة بيراميدز ووادي دجلة

موعد مباراة بيراميدز ووادي دجلة، يستعد فريق بيراميدز لملاقاة مضيفه فريق وادي دجلة في مساء يوم الأربعاء الموافق 21 نوفمبر 2018 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بيراميدز ووادي دجلة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة بيراميدز ووادي دجلة والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة بيراميدز ووادي دجلة، سوف تكون مباراة بيراميدز ووادي دجلة منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD2، كما ستكون مباراة بيراميدز ووادي دجلة منقولة بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، وذلك سواء على التردد الفضائي أو حتى على التردد الأرضي.

آخر تحضيرات بيراميدز ووادي دجلة والتشكيل المتوقع

موعد مباراة بيراميدز ووادي دجلة، يدخل فريق بيراميدز غمار مباراته المقبلة أمام نظيره فريق وادي دجلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة صحوته رفقة مديره الفني الجديد وهو الكابتن حسام حسن.

ولا شك أن تعاقد مجلس إدارة نادي بيراميدز مع كلاً من التوأم حسام وإبراهيم حسن، سوف ينقل فريق بيراميدز إلى مستوى آخر من المنافسة، وخاصة فيما يتعلق بالمنافسة في الموسم الحالي على كلاً من لقب الدوري المصري الممتاز إضافة إلى لقب كأس مصر.

وعلى الرغم من التغيير المتكرر في الجهاز الفني لفريق بيراميدز منذ مطلع الموسم الحالي، إلا أن فريق بيراميدز نجح في تحقيق نتائج إيجابية للغاية في جميع المباريات التي خاضها طوال الفترة الماضية، مما جعله منافساً رئيسياً على لقب الدوري المصري الممتاز وخاصة على إحدى البطاقات المؤهلة إلى المسابقات الأفريقية في الموسم المقبل.

ومن المتوقع أن يقوم الكابتن حسام حسن المدير الفني لفريق بيراميدز بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق وادي دجلة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي / علي جبر / رجب بكار / أحمد أيمن منصور.

خط الوسط: أحمد توفيق / أوُكيشوكو / كارلوس كينو / محمد مجديِ أفشة / محمد فاروق.

خط الهجوم: ناصر منسي.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع جيداً للغاية بالنسبة إلى فريق وادي دجلة حتى هذه اللحظة من عمر الموسم الحالي، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق وادي دجلة يتواجد حالياً في منتصف جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتعلم جميع الأندية المصرية جيداً القدرات الفنية الكبيرة التي بات فريق وادي دجلة يمتلكها في الموسم الحالي، مما جعله أحد أبرز الأندية المصرية إستحواذاً على الكرة مع تقديم مستوى فني رفيع المستوى في جميع المباريات حتى في حالة تعرضه إلى الخسارة.

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