مصادر صحفية مصرية تؤكد إِحتمالية إعادة نهائي دوري أبطال أفريقيا !

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كشفت مصادر صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق 20 نوفمبر 2018 عن إِحتمالية إعادة المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018، وذلك بعد القرار المثير للجدل الذي إِتخذه الإِتحاد الأفريقي لكرة القدم.

حيث أشارت المصادر إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب يترقب بشدة موقف الإتحاد الأفريقي لكرة القدم، وذلك بخصوص إمكانية إيقاف حكم مباراة إياب الدور نصف النهائي التي فاز فيها فريق الترجي الرياضي التونسي على حساب ضيفه فريق بريميرو دي أغوستو الأنجولي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن ذلك الترقب من جانب مجلس إدارة النادي الأهلي، يأتي بعدما أعلن الإتحاد الأفريقي لكرة القدم عن تجميد نشاط حكم مباراة إياب الدور نصف النهائي التي فاز فيها فريق الترجي الرياضي، وذلك لحين إنتهاء التحقيقات معه نظراً إلى الأخطاء التحكيمية الفادحة التي إِرتكبها بحق النادي الأنجولي إضافة إلى إِحتمالية حصوله على رشوة مالية من أجل التلاعب في نتيجة المباراة.

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وقد أكدت المصادر أيضاً أن مجلس إدارة النادي الأهلي سوف يتقدم بشكوى رسمية إلى الإِتحاد الأفريقي لكرة القدم من أجل إعادة المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، وذلك في حالة قرر الإتحاد الأفريقي لكرة القدم إيقاف الحكم المعني بالرشوة إن تم إدانته بخصوص الإتهامات الموجهة له.

وفي حالة تم ذلك سوف تتم إعادة المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أفريقيا من جديد، ولكن سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين فريق بريميرو دي أغوستو حينها نظراً لكونه الطرف الأحق بالوصول إلى المباراة النهائية عوضاً عن فريق الترجي الرياضي.

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