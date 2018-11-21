تعرف على تشكيل الإِسماعيلي المتوقع في مباراة اليوم أمام الإنتاج الحربي

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يستعد فريق الإسماعيلي لملاقاة ضيفه فريق الإنتاج الحربي في مساء اليوم الأربعاء الموافق 21 نوفمبر 2018 على ملعب الإسماعيلية في محافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الإسماعيلي والإنتاج الحربي تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة الإسماعيلي والإنتاج الحربي منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق حاتم بطيشة هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الإسماعيلي والإنتاج الحربي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، وذلك سواء على التردد الفضائي أو حتى على التردد الأرضي، بينما سيكون المعلق محمد عفيفي هو معلق المباراة.

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وإليكم الآن قائمة فريق الإسماعيلي التي سوف تكون حاضرة في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق الإنتاج الحربي:

حراسة المرمى: عصام الحضري / محمد فوزي.

خط الدفاع: طارق طه / محمد مصيلحي / ريتشارد بافور / باهر المحمدي / أحمد أيمن.

خط الوسط: عماد حمدي / نادر رمضان / محمد الضَرف / عمر الوحش / محمد صادق / كريم بامبو / عبد الرحمن مجدي / وجيه عبد الحكيم.

خط الهجوم: كريستوفر ميِندوجا / أوُكيكي أفولابي / شكري نجيب.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق الإسماعيلي المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق الإنتاج الحربي:

حراسة المرمى: عصام الحضري.

خط الدفاع: طارق طه / ريتشارد بافور / باهر المحمدي / أحمد أيمن.

خط الوسط: عماد حمدي / نادر رمضان / محمد صادق / كريم بامبو / وجيه عبد الحكيم.

خط الهجوم: كريستوفر ميِندوجا.

المدير الفني: البرازيلي جورفان فييرا.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق الإسماعيلي إضافة إلى فريق الإنتاج الحربي حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الرابع عشر: فريق الإسماعيلي، يمتلك في رصيده 13 نقطة.

المركز الخامس: فريق الإنتاج الحربي، يمتلك في رصيده 19 نقطة.

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