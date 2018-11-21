بيراميدز في مهمة صعبة اليوم أمام وادي دجلة بالدوري المصري..تعرف على تشكيل بيراميدز المتوقع

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يشهد ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة في مساء اليوم الأربعاء الموافق 21 نوفمبر 2018 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق وادي دجلة ضيفه فريق بيراميدز، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بيراميدز ووادي دجلة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة بيراميدز ووادي دجلة منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD2، بينما سيكون المعلق مؤمن حسن هو معلق المباراة.

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وإليكم الآن تشكيل فريق بيراميدز المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق وادي دجلة:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد مجدي / علي جبر / رجب بكار / أحمد أيمن منصور.

خط الوسط: أحمد توفيق / أوُكيشوكو / كارلوس كينو / محمد مجديِ أفشة / محمد فاروق.

خط الهجوم: ناصر منسي.

المدير الفني: المصري حسام حسن.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق بيراميدز إضافة إلى فريق وادي دجلة حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الثاني: فريق بيراميدز، يمتلك في رصيده 22 نقطة.

المركز الثاني عشر: فريق وادي دجلة، يمتلك في رصيده 15 نقطة.

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