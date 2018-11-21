موعد مباراة الأهلي والوصل في كأس زايد للأبطال الخميس 22/11/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي والوصل، يستعد فريق الأهلي لملاقاة مضيفه فريق الوصل الإماراتي في مساء يوم الخميس الموافق 22 نوفمبر 2018 على ملعب زعبيل في مدينة دبي على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم العربية في كل مكان حول العالم بأكمله وخاصة عشاق النادي الأهلي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي والوصل، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوصل.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي والوصل، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الأهلي والوصل في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال.

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موعد مباراة الأهلي والوصل

موعد مباراة الأهلي والوصل، يستعد فريق الأهلي لملاقاة مضيفه فريق الوصل الإماراتي في مساء يوم الخميس الموافق 22 نوفمبر 2018 على ملعب زعبيل في مدينة دبي على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي والوصل تحديداً في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي والوصل والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي والوصل، سوف تكون مباراة الأهلي والوصل منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية HD1 المجانية، فيما سيكون المعلق الإماراتي عامر عبدالله هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق المصري عصام عبده هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

آخر تحضيرات الأهلي والوصل والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الأهلي والوصل، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته المرتقبة أمام مضيفه فريق الوصل الإماراتي في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل ضمان مقعده في الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

ولا شك أن فريق الأهلي يعلم جيداً مدى صعوبة المباراة أمام مضيفه فريق الوصل، وخاصة وأن نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت على وقع التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما لكل فريق على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، تخدم مصلحة الفريق الإماراتي كثيراً الذي يحتاج على أقل تقدير إلى التعادل السلبي بدون أهداف حتى يعبر إلى الدور المقبل.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن دوافع فريق الأهلي سوف تكون كبيرة للغاية في هذه المباراة، وخاصة وأنها تُعتبر أول مباراة يخوضها المارد الأحمر منذ خسارته لقب دوري أبطال أفريقيا قبل أسبوعين من الآن على يد فريق الترجي الرياضي التونسي، علماً بأنها المرة الثانية على التوالي التي يخسر فيها فريق الأهلي لقب الأميرة السمراء في سيناريو تاريخي للغاية.

وبكل تأكيد سوف يُحاول الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الأهلي أن يقوم بشحن لاعبيه جيداً من الناحية النفسية، وخاصة وأن جماهير القلعة الحمراء لن ترضى تماماً بفكرة إقصاء فريقهُا منذ الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال.

ولعل ما يُزيد الضغوطات بشكل أكبر على لاعبي المارد الأحمر، أن فريق الأهلي سوف يجد نفسه أمام العديد من التحديات على كافة المستويات انطلاقاً من هذه المباراة وحتى نهاية الموسم الحالي، وخاصة بعد التعديلات التي أجراها الإتحاد الأفريقي لكرة القدم على موعد مباريات مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

ومن جانبه كان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الأهلي قد كشف في وقت سابق عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق الوصل، حيث جاءت قائمة المارد الأحمر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي / علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد علاء / سعد الدين سمير / ساليف كوليبالي / أيمن أشرف / صبري رحيل.

خط الوسط: حسام عاشور / أكرم توفيق / كريم نيدفيد / هشام محمد / وليد سليمان / إسلام محارب / ناصر ماهر / أحمد الشيخ / محمد شريف / أحمد حمودي.

خط الهجوم: مروان محسن / وليد أزارو / صلاح محسن.

ومن المتوقع أن يقوم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الأهلي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة أهلاوية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق الوصل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد علاء / سعد الدين سمير / ساليف كوليبالي / أيمن أشرف.

خط الوسط: حسام عاشور / هشام محمد / محمد شريف / أحمد الشيخ / وليد سليمان.

خط الهجوم: مروان محسن.

وقام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الأهلي بإِستبعاد العديد من العناصر الهامة من قائمة فريق الأهلي بداعي الإصابة أو إما لأسباب فنية، حيث تمثلت قائمة الغيابات على النحو التالي: مؤمن زكريا / أحمد فتحي / باسم علي / محمد هاني / محمد نجيب / علي معلول / عمرو السولية / ميدو جابر / جونيور أجايي.

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