موعد مباراة الزمالك والداخلية في الدوري المصري الخميس 22/11/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الزمالك والداخلية، يستعد فريق الزمالك لملاقاة ضيفه فريق الداخلية في مساء يوم الخميس الموافق 22 نوفمبر 2018 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي الزمالك، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الزمالك والداخلية، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والداخلية.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الزمالك والداخلية، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الزمالك والداخلية في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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موعد مباراة الزمالك والداخلية

موعد مباراة الزمالك والداخلية، يستعد فريق الزمالك لملاقاة ضيفه فريق الداخلية في مساء يوم الخميس الموافق 22 نوفمبر 2018 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك والداخلية تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الزمالك والداخلية والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الزمالك والداخلية، سوف تكون مباراة الزمالك والداخلية منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق حاتم بطيشة هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الزمالك والداخلية منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، وذلك سواء على التردد الفضائي أو حتى على التردد الأرضي، بينما سيكون المعلق أشرف محمود هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الزمالك والداخلية والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الزمالك والداخلية، يدخل فريق الزمالك غمار مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق الداخلية في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة إِنفراده بصدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز وحيداً دون أي شريك على الإطلاق.

ولا شك أن فريق الزمالك يعلم جيداً أن كل إنتصار قد نجح في تحقيقه طوال الفترة الماضية من عمر الموسم الحالي، إضافة إلى كل إنتصار سوف ينجح في تحقيقه في الفترة المقبلة، سوف يُساهم بدون أدنى شك في زيادة الضغوطات بشكل كبير للغاية على غريمه التقليدي فريق الأهلي.

ويعود ذلك إلى العدد الهائل من المباريات المؤجلة التي من المقرر أن يخوض فريق الأهلي بعضها في شهر ديسمبر المقبل من العام الحالي 2018، علماً بأن فريق الزمالك يُدرك أن غريمه التقليدي فريق الأهلي سوف يخوض كل هذه المباريات المؤجلة بشكل مضغوط، وهو الأمر الذي سوف يؤثر بالتالي على نتائج المارد الأحمر وبالتالي إِتساع الفارق أكثر بين الغريمين.

ومع مرور الأسابيع تزداد الضغوطات بشكل تدريجي على لاعبي فريق الزمالك، وخاصة وأن فريق الزمالك يُنافس حتى هذه اللحظة على كافة الجبهات دون أن يتم إقصائه من أي منافسة على الإطلاق، وهو الأمر الذي لم تعتاد عليه جماهير القلعة البيضاء منذ سنوات طويلة للغاية.

حيث يُنافس فريق الزمالك بكل قوة في الموسم الحالي على لقب الدوري المصري الممتاز، وإضافة إلى ذلك نجح فريق الزمالك في الوصول إلى الدور ربع النهائي في مسابقة كأس مصر، كما بات فريق الزمالك أيضاً على أعتاب الوصول إلى الدور ربع النهائي في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن فريق الزمالك تنتظره أيضاً مباراة كأس السوبر المصري مع غريمه التقليدي فريق الأهلي، وأخيراً سوف يبدأ فريق الزمالك مشواره في الفترة القادمة في الأدوار التمهيدية المؤهلة إلى مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م.

وعلى الرغم من كل هذه الجبهات التي يُنافس عليها فريق الزمالك، إلا أن الفارس الأبيض يمتلك في قائمته كل الإمكانيات القادرة على المنافسة على جميع هذه الألقاب في وقت واحد بعكس ما كان عليه الحال في السنوات الماضية.

ومن المتوقع أن يقوم السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة زملكاوية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق الداخلية على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حازم إمام / محمود علاء / محمود حمدي الونش / بهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد / محمود عبد العزيز / إبراهيم حسن / يوسف أوباما / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو.

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