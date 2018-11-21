تعرف على موعد قرعة تصفيات كأس أمم أوروبا 2020 وتصنيِف المنتخبات

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كشف الإتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الأربعاء الموافق 21 نوفمبر 2018 النقاب عن كافة التفاصيل المتعلقة بمسابقة كأس أمم أوروبا 2020 م، وذلك تحديداً بخصوص موعد قرعة التصفيات إضافة إلى تصنيف المنتخبات المشاركة في التصفيات وأيضاً موعد بدء التصفيات حتى المباراة النهائية لمسابقة كأس أمم أوروبا 2020 م.

وفي البداية أكد الإتحاد الأوروبي لكرة القدم أن قرعة التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أوروبا 2020 م، سوف تُقام في يوم 2 ديسمبر 2018 وذلك في نفس الوقت الذي تُقام فيه قرعة النهائيات لمسابقة دوري الأمم الأوروبية.

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ومن المقرر أن يُشارك في التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أوروبا 2020 م جميع المنتخبات التابعة للإتحاد الأوروبي لكرة القدم، والتي يصل عددها إلى 55 منتخباً على أن يتم تقسيمهم إلى 10 مجموعات تحتوي كل مجموعة منها على 5 منتخبات، علماً بأن النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أوروبا سوف تُقام في كافة أنحاء القارة الأوروبية مما يعني عدم ضمان أي منتخب مقعده في اليورو إلا من بوابة التصفيات.

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وعقب إِنتهاء مرحلة التصفيات الأولى سوف يتأهل 20 منتخباً بشكل مباشر إلى مسابقة كأس أمم أوروبا 2020 م، وذلك من خلال تأهل كل متصدر مجموعة إضافة إلى وصيفه من المجموعات ال10، أما المقاعد الأربعة المتبقية من أجل إكمال عقد المتأهلين إلى مسابقة كأس أمم أوروبا، سوف يتم حسمُهم من خلال الأدوار النهائية لمسابقة دوري الأمم الأوروبية.

حيث تشهد الأدوار النهائية لمسابقة دوري الأمم الأوروبية بعد نهاية دور المجموعات مشاركة 16 منتخباً بحكم 4 منتخبات عن كل تصنيف من التصنيفات الأربعة التي شهدها دور المجموعات، وفي كل تصنيف من التصفيات الأربعة سوف يتواجه المنتخبات الأربعة عن طريق خروج المغلوب من خلال مباراتي نصف نهائي إضافة إلى مباراة نهائية، على أن يتأهل البطل عن كل تصنيف مباشرة إلى مسابقة كأس أمم أوروبا 2020 م.

ومن المقرر أن تُقام قرعة الملحق الأخير المؤهل إلى مسابقة كأس أمم أوروبا 2020 م في يوم 22 نوفمبر 2019، على أن تُقام قرعة مسابقة كأس أمم أوروبا 2020 م في يوم 1 ديسمبر 2019، فيما تُقام مباريات الملحق الأخير انطلاقاً من يوم 26 مارس 2020.

أما ضربة البداية لمسابقة كأس أمم أوروبا 2020، سوف تكون في يوم 12 يونيو 2020 من خلال إقامة المباراة الإِفتتاحية على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، بينما تُقام المباراة النهائية لمسابقة كأس أمم أوروبا 2020 م في يوم 12 يوليو 2020 على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

وإليكم الآن جميع المنتخبات المتأهلة إلى الأدوار النهائية في مسابقة دوري الأمم الأوروبية، والتي سوف تخوض غمار الملحق الأخير المؤهل إلى مسابقة كأس أمم أوروبا 2020 م:

التصنيف الأول: منتخب هولندا / منتخب البرتغال / منتخب سويسرا / منتخب إنجلترا.

التصنيف الثاني: منتخب البوسنة والهرسك / منتخب الدنمارك / منتخب السويد / منتخب أوكرانيا.

التصنيف الثالث: منتخب فنلندا / منتخب النرويج / منتخب إسكتلندا / منتخب صربيا.

التصنيف الرابع: منتخب بيلاروسيا / منتخب مقدونيا / منتخب جورجيا / منتخب كوسوفو.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تصنيف المنتخبات ال55 المشاركة في التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أوروبا 2020 م:

تصنيف مسابقة دوري الأمم الأوروبية: منتخب البرتغال / منتخب هولندا / منتخب إنجلترا / منتخب سويسرا.

التصنيف الأول: منتخب بلجيكا / منتخب فرنسا / منتخب إسبانيا / منتخب إيطاليا / منتخب كرواتيا / منتخب بولندا.

التصنيف الثاني: منتخب ألمانيا / منتخب أيسلندا / منتخب البوسنة والهرسك / منتخب أوكرانيا / منتخب الدنمارك / منتخب السويد / منتخب روسيا / منتخب النمسا / منتخب ويلز / منتخب جمهورية التشيك.

التصنيف الثالث: منتخب سلوفاكيا / منتخب تركيا / منتخب جمهورية أيرلندا / منتخب أيرلندا الشمالية / منتخب إسكتلندا / منتخب النرويج / منتخب صربيا / منتخب فنلندا / منتخب بلغاريا / منتخب الكيان الصهيوني.

التصنيف الرابع: منتخب المجر / منتخب رومانيا / منتخب اليونان / منتخب ألبانيا / منتخب مونتينيغرو / منتخب قبرص / منتخب إستونيا / منتخب سلوفينيا / منتخب ليتوانيا / منتخب جورجيا.

التصنيف الخامس: منتخب مقدونيا / منتخب كوسوفو / منتخب بيلاروسيا / منتخب لوكسمبورج / منتخب أرمينيا / منتخب أذربيجان / منتخب كازاخستان / منتخب مولدوفا / منتخب جبل طارق / منتخب جزر الفارو.

التصنيف السادس: منتخب لاتفيا / منتخب ليشتنشتاين / منتخب أندورا / منتخب مالطا / منتخب سان مارينو.

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