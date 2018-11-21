موعد مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي 2018 / 2019

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يستعد عشاق كرة القدم الإيطالية في كل مكان حول العالم لعودة الإثارة والتشويق من جديد إلى ملاعب كرة القدم الإيطالية، وذلك حينما تنطلق مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 مع العلم بأن مباريات الجولة الثالثة عشر سوف تنطلق تحديداً بداية من يوم السبت المقبل الموافق 24 نوفمبر 2018.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي، علماً بأن الصراع على لقب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي يبدو سائراً في إتجاه واحد فقط لا غير مثلما كان الحال في المواسم السبعة الماضية.

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حيث سيطر فريق واحد فقط لا غير على لقب الدوري الإيطالي طوال تلك السنوات الماضية، وهو فريق يوفنتوس صاحب الصدارة حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي بفارق مريح عن أقرب ملاحقيه، علماً بأن فريق نابولي هو أقرب الملاحقين من خلال تواجده في المركز الثاني مع وجود فارق 6 نقاط بينهما.

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وعلى الرغم من سهولة الصراع نوعاً ما من جديد على لقب الدوري الإيطالي، إلا أن الصراع في الموسم الحالي على المقاعد المؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل يبدو أكثر سخونة بكثير بعكس ما كانت عليه الحال في السنوات الماضية.

ويكفي الإشارة فقط إلى أن الصراع مشتعل للغاية بين فريق نابولي صاحب المركز الثاني، إضافة إلى فريق إنتر صاحب المركز الثالث وأيضاً فريق لاتسيو صاحب المركز الرابع، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل ينضم لهم أيضاً في ذلك الصراع كلاً من فريق ميلان صاحب المركز الخامس وأخيراً فريق روما صاحب المركز السادس.

وإليكم الآن موعد مباريات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي 2018 / 2019:

فريق أودينيزي / فريق روما، السبت 24 نوفمبر 2018، الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق يوفنتوس / فريق سبال، السبت 24 نوفمبر 2018، الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق إنتر / فريق فروزينوني، السبت 24 نوفمبر 2018، الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق بارما / فريق ساسولو، الأحد 25 نوفمبر 2018، الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.

فريق بولونيا / فريق فيورنتينا، الأحد 25 نوفمبر 2018، الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق إمبولي / فريق أتالانتا، الأحد 25 نوفمبر 2018، الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق نابولي / فريق كييفو فيرونا، الأحد 25 نوفمبر 2018، الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق لاتسيو / فريق ميلان، الأحد 25 نوفمبر 2018، الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق جنوى / فريق سامبدوريا، الأحد 25 نوفمبر 2018، الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق كالياري / فريق تورينو، الإثنين 26 نوفمبر 2018، الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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