ملخص مباراة بيراميدز ووادي دجلة الأربعاء 21/11/2018 في الدوري المصري

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ملخص مباراة بيراميدز ووادي دجلة، سقط فريق بيراميدز في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله خارج أرضه أمام مضيفه فريق وادي دجلة، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الأربعاء الموافق 21 نوفمبر 2018 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق بيراميدز في المباراة اللاعب أحمد أيمن منصور في الدقيقة التاسعة عشر، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق وادي دجلة في المباراة اللاعب إبراهيما نداي في الدقيقة الثالثة والخمسين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق بيراميدز رصيده إلى 23 نقطة، فيما رفع فريق وادي دجلة رصيده إلى 16 نقطة.

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وجاءت تشكيلة فريق بيراميدز الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور / علي جبر / عمر جابر / محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل عماد / أحمد عفيفي / أوُكيشوكو / كوستا ماريِنيو / كارلوس كينو.

خط الهجوم: كارلوس إدواردو.

المدير الفني: المصري حسام حسن.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق وادي دجلة في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عبدالمنصف.

خط الدفاع: سيد سالم / خالد رضا / محمود مرعي / أحمد سالم صافي.

خط الوسط: محمد عبد العاطي / محمد هلال / محمد محمود / فاسيليوس بوزاس.

خط الهجوم: محمد جمال بيبو / إبراهيما نداي.

المدير الفني: اليوناني تاكيس جونياس.

ملخص مباراة بيراميدز ووادي دجلة والشوُط الأول من المباراة

ملخص مباراة بيراميدز ووادي دجلة، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل فريق أن يفرض سيطرته على الطرف الآخر، وخاصة في ظل رغبة كلاً منهما في حصد النقاط الثلاث الهامة للغاية في هذه الجولة.

وفي الدقيقة السابعة سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق بيراميدز في المباراة، وذلك حينما سدد اللاعب أحمد عفيفي كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى محمد عبدالمنصف تألق بشكل ملفت وتصدى للكرة بنجاح.

وفي الدقيقة التاسعة عشر نجح فريق بيراميدز في تسجيل أولى أهدافه في المباراة، وذلك عبر المدافع أحمد أيمن منصور عقب إِستغلاله إرتباكاً غير مبرراً على الإطلاق في خط دفاع فريق وادي دجلة ليضع فريقه في المقدمة.

ولم يكتفِ فريق بيراميدز بذلك وحسب بل بحث عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وفي الدقيقة الثالثة والعشرين كاد ينجح فريق بيراميدز في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سدد البرازيلي كوستا ماريِنيو كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى محمد عبدالمنصف أبعدها بنجاح إلى الخارج مبقياً على آمال فريقه في المباراة.

وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع تقدم فريق بيراميدز بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ملخص مباراة بيراميدز ووادي دجلة والشوُط الثاني من المباراة

ملخص مباراة بيراميدز ووادي دجلة، في شوط المباراة الثاني دخل فريق بيراميدز عازماً على إضافة المزيد من الأهداف من أجل ضمان النقاط الثلاث، وفي مقابل ذلك حاول فريق وادي دجلة أن يقوم بتعديل النتيجة على أقل تقدير في نهاية المطاف.

وفي الدقيقة الثالثة والخمسين نجح فريق وادي دجلة في تسجيل هدف التعادل، وذلك عبر اللاعب إبراهيما نداي عقب إِستغلاله ثغرة في خط دفاع فريق بيراميدز وسط فرحة كبيرة من طرف الجهاز الفني لفريق وادي دجلة.

وبعدها بدقيقتين فقط لا غير تلقى فريق بيراميدز ضربة أخرى موجعة للغاية، وذلك حينما قام الحكم محمد الصباحي بطرد اللاعب أوُكيشوكو بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، ليُكمل فريق بيراميدز بقية أطوار المباراة بعشرة لاعبين فقط.

وفي الدقيقة السابعة والخمسين حاول الكابتن حسام حسن المدير الفني لفريق بيراميدز أن يقوم بإجراء تعديل فوري على تشكيلة فريقه من أجل إعادة التوازن إلى خط وسط الميدان بسبب النقص العددي، وذلك من خلال إشراك اللاعب أحمد توفيق بدلاً من كوستا ماريِنيو.

وفي الدقيقة الرابعة والستين واصل الكابتن حسام حسن إجراء التعديلات على تشكيلة فريقه، وهذه المرة سعياً لتنشيط خطوطه الأمامية من خلال إشراك اللاعب محمد فاروق بدلاً من المهاجم كارلوس إدواردو.

وفي الدقائق المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل فريق.

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