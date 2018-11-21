خطوة جديدة من مجلس الخطيب تُقرب الأهلي من أولى صفقاته المدوية في يناير !

ذكرت تقارير صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق 21 نوفمبر 2018 أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد قام بخطوة جديدة، وذلك في إطار سعيه للتعاقد مع أولى صفقاته المدوية خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.
حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي قد فتح خط المفاوضات مع وكيل أعمال اللاعب المصري علي غزال مدافع نادي فانكوفر الكندي، وذلك من أجل التعاقد مع اللاعب في الميركاتو الشتوي القادم أي في شهر يناير مطلع العام المقبل 2019.
كما أضافت التقارير أيضاً أن مجلس إدارة النادي الأهلي سبق له وأن فتح خط المفاوضات مع اللاعب عليِ غزال نفسه في الفترة القليلة القادمة، وخاصة بعد المستوى الملفت الذي قدمه اللاعب رفقة المنتخب الوطني المصري في التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م.
وقد أكدت التقارير أيضاً أن مجلس إدارة النادي الأهلي قد حصل على موافقة اللاعب عليِ غزال من أجل الإنضمام إلى صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، وهو الأمر الذي دفع مجلس إدارة النادي الأهلي لتصعيد خطواته من أجل حسم الصفقة بشكل رسمي في أقرب وقت ممكن.
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