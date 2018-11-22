تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام الوصل الإماراتي بكأس زايد للأبطال

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يشهد ملعب زعبيل في مدينة دبي على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة في مساء اليوم الخميس الموافق 22 نوفمبر 2018 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق الوصل الإماراتي ضيفه فريق الأهلي، ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي والوصل تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الأهلي والوصل منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية الأولى المجانية HD، فيما سيكون المعلق الإماراتي عامر عبدالله هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق المصري عصام عبده هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

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وإليكم الآن قائمة فريق الأهلي الحاضرة في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق الوصل:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي / علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد علاء / سعد الدين سمير / ساليف كوليبالي / أيمن أشرف / صبري رحيل.

خط الوسط: حسام عاشور / هشام محمد / أكرم توفيق / كريم نيدفيد / وليد سليمان / إسلام محارب / ناصر ماهر / أحمد الشيخ / محمد شريف / أحمد حمودي.

خط الهجوم: وليد أزارو / مروان محسن / صلاح محسن.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق الوصل:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد علاء / سعد الدين سمير / ساليف كوليبالي / أيمن أشرف.

خط الوسط: حسام عاشور / هشام محمد / محمد شريف / وليد سليمان / أحمد الشيخ.

خط الهجوم: مروان محسن.

المدير الفني: الفرنسي باتريس كارتيرون.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق الأهلي إضافة إلى فريق الوصل الإماراتي حتى هذه اللحظة على الصعيد المحلي في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الآخير: فريق الأهلي، يمتلك في رصيده 11 نقطة، خاض 6 جولات فقط من أصل 15 جولة، الدوري المصري الممتاز.

المركز العاشر: فريق الوصل، يمتلك في رصيده 10 نقاط، خاض 9 جولات من أصل 9، دوري الخليج العربي الإماراتي.

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