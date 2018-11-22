الزمالك في مهمة سهلة اليوم أمام الداخلية بالدوري المصري..تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع

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يشهد ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة في مساء اليوم الخميس الموافق 22 نوفمبر 2018 مباراة هامة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق الزمالك ضيفه فريق الداخلية، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك والداخلية تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الزمالك والداخلية منقولة بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، فيما سيكون المعلق مؤمن عبد الغفار هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الزمالك والداخلية منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، بينما سيكون المعلق أيمن الكاشف هو معلق المباراة.

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وإليكم الآن قائمة فريق الزمالك الحاضرة في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق الداخلية:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عماد السيد.

خط الدفاع: محمود علاء / حازم إمام / بهاء مجدي / محمد عبد السلام / محمد أحمد.

خط الوسط: طارق حامد / محمود عبد العاطي / محمد عنتر / محمود عبد المنعم كهربا / محمود عبد العزيز / إبراهيم حسن / محمد إبراهيم / عبد الله جمعة / محمد حسن / مصطفى فتحي / يوسف أوباما.

خط الهجوم: عمر السعيد / حميد أحداد.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق الزمالك المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق الداخلية:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حازم إمام / محمود علاء / محمد عبد السلام / بهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد / محمود عبد العزيز / إبراهيم حسن / يوسف أوباما / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: عمر السعيد.

المدير الفني: السويسري كريستيان جروس.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق الزمالك إضافة إلى فريق الداخلية حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الأول: فريق الزمالك، يمتلك في رصيده 26 نقطة، خاض 11 جولة من أصل 14 جولة.

المركز الثاني عشر: فريق الداخلية، يمتلك في رصيده 16 نقطة، خاض 13 جولة من أصل 14 جولة.

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