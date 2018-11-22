موعد مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي الجمعة 23/11/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة النصر والشباب، يستعد فريق النصر لملاقاة ضيفه فريق الشباب في مساء يوم الجمعة الموافق 23 نوفمبر 2018 على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات الأسبوع العاشر في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم السعودية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي النصر وأيضاً عشاق نادي الشباب، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة النصر والشباب، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة النصر والشباب، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من النصر والشباب في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

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موعد مباراة النصر والشباب

موعد مباراة النصر والشباب، يستعد فريق النصر لملاقاة ضيفه فريق الشباب في مساء يوم الجمعة الموافق 23 نوفمبر 2018 على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات الأسبوع العاشر في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة النصر والشباب تحديداً في تمام الساعة 18:40 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 19:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 20:40 مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة النصر والشباب والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة النصر والشباب، سوف تكون مباراة النصر والشباب منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA Sport HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق السعودي فهد العتيبي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات النصر والشباب والتشكيل المتوقع

موعد مباراة النصر والشباب، يدخل فريق النصر غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام ضيفه فريق الشباب في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة الصراع على لقب الدوري السعودي للمحترفين رفقة فريق الهلال حامل اللقب في الموسم الماضي وأيضاً مُتصدر الترتيب حالياً.

ولا شك أن فريق النصر يعلم جيداً أنه لا يوجد أمامه أي مجال من أجل التعثر في أي مباراة من مبارياته القادمة، وخاصة في حالة أراد أن يستمر في المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في الموسم الحالي.

ويمتلك فريق النصر كافة الإمكانيات الفنية التي تجعله قادراً على المنافسة بكل قوة على اللقب حتى آخر جولة من عمر الموسم، إلا أن العقبة الوحيدة التي ستقف في وجه فريق النصر في الفترة القادمة من الموسم الحالي هي ضغط المباريات.

حيث لا يزال فريق النصر منافساً بكل قوة على لقب كأس زايد للأندية الأبطال، وإضافة إلى ذلك أيضاً سوف يُنافس فريق النصر على لقب دوري أبطال آسيا، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن فريق النصر سوف يُنافس أيضاً على كلاً من لقب كأس ولي العهد السعودي وأخيراً لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

ومن المتوقع أن يقوم الأوروغوياني كارينيو المدير الفني لفريق النصر بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة نصراوية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق الشباب على النحو التالي:

حراسة المرمى: برادلي جونز.

خط الدفاع: سلطان الغنام / برونو أوفيني / كريستيان راموس / عوض خميس.

خط الوسط: نور الدين امرابط / جوليانو / دوس سانتوس.

خط الهجوم: يحيى الشهري / أحمد موسى / فراس البريكان.

أما على الجانب المقابل تختلف طموحات فريق الشباب نوعاً ما عن نظيره فريق النصر، حيث يطمح فريق الشباب إلى المنافسة على إحدى المقاعد المؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال آسيا فقط لا غير، وذلك نظراً لكونه غير قادر على المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في ظل فارق الإمكانيات الفنية بينه وبين كلاً من فريق النصر إضافة إلى فريق الهلال.

ومن المتوقع أن يقوم الروماني ماريوس سوموديكا المدير الفني لفريق الشباب بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة شبابية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق النصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى.

خط الدفاع: فاليِريكا جامَان / جمال الدين بن العمري / محمد سالم.

خط الوسط: عبدالملك الشمري / لويز أنطونيو دي سوزا / هتان باهبري / غازي.

خط الهجوم: آرثر / القميزي / ناصر الشمراني.

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