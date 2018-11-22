تعرف على النتائج الكاملة لقرعة دوري أبطال آسيا 2019

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شهد اليوم الخميس الموافق 22 نوفمبر 2018 قيام الإتحاد الآسيوي لكرة القدم بإجراء مراسم قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا 2019 م، وذلك بعدما عرفت النسخة الماضية في العام الحالي 2018 تتويج فريق كاشيما أنتِلرز الياباني باللقب القاري في مطلع شهر نوفمبر الحالي.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم أولاً جميع الأندية العربية المتأهلة مباشرة إلى دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا 2019 م، وأخيراً سوف نستعرض النتائج الكاملة لدور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا 2019 م.

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وإليكم الآن جميع الأندية العربية المتأهلة مباشرة إلى دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا 2019 م:

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فريق الوصل الإماراتي / فريق الوحدة الإماراتي / فريق العين الإماراتي / فريق الزوراء العراقي / فريق الاتحاد السعودي / فريق الهلال السعودي / فريق الأهلي السعودي / فريق الدحيل القطري / فريق السد القطري.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن النتائج الكاملة التي أسفرت عنها قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا 2019 م:

المجموعة الأولى: فريق الوصل الإماراتي / فريق الزوراء العراقي / الفائز من المباراة الرابعة من الدور التمهيدي / الفائز من المباراة الثانية من الدور التمهيدي.

المجموعة الثانية: فريق الاتحاد السعودي / فريق الوحدة الإماراتي / بطل دوري أوزبكستان / الفائز من المباراة الثالثة من الدور التمهيدي.

المجموعة الثالثة: فريق الدحيل القطري / فريق الهلال السعودي / فريق العين الإماراتي / فريق إِستقلال طهران الإيراني.

المجموعة الرابعة: فريق بيرسبوليِس الإيراني / فريق السد القطري / فريق الأهلي السعودي / الفائز من المباراة الأولى من الدور التمهيدي.

المجموعة الخامسة: صاحب المركز الثالث في الدوري الكوري الجنوبي / فريق جوهور دارول الماليزي / الفائز من المباراة الرابعة من الدور التمهيدي / الفائز من المباراة الثانية من الدور التمهيدي.

المجموعة السادسة: فريق غوَانجو إيفرجراندي الصيني / صاحب المركز الثاني في الدوري الكوري الجنوبي / فريق ميلبورن فيكتوري الأسترالي / الفائز من المباراة الثالثة من الدور التمهيدي.

المجموعة السابعة: صاحب المركز الثاني في الدوري الياباني / صاحب المركز الثاني في الدوري الصيني / فريق جيونبوك موتورز الكوري الجنوبي / فريق بوريرام يونايتد التايلاندي.

المجموعة الثامنة: فريق سيدني الأسترالي / فريق كاواساكي فرونتال الياباني / فريق شانجهايِ الصيني / الفائز من المباراة الأولى من الدور التمهيدي.

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