موعد مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الألماني 2018 / 2019

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يستعد عشاق كرة القدم الألمانية في كل مكان حول العالم لعودة الإثارة من جديد إلى ملاعب كرة القدم الألمانية عقب نهاية فترة التوقف الدولي الماضية، وذلك من خلال إنطلاق مباريات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الألماني 2018 / 2019 م بداية من يوم غداً الجمعة الموافق 23 نوفمبر 2018.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الألماني، علماً بأن الموسم الحالي يبدو مشتعلاً للغاية في كرة القدم الألمانية في ظل الصراع الكبير على لقب البوندسليغا بين عدة أندية بعكس ما كان عليه الحال طوال السنوات الماضية.

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ويتربع على عرش صدارة مسابقة الدوري الألماني في الوقت الحالي فريق بوروسيا دورتموند، والذي يُقدم منذ مطلع الموسم الحالي عروضاً مميزة للغاية رفقة مدربه السويسري لوسيان فافر، مما جعله أحد أبرز المرشحين من أجل التتويج بلقب الدوري الألماني في نهاية المطاف.

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ولكن الصراع على لقب مسابقة الدوري الألماني في الموسم الحالي لا يقتصر فقط على فريق بوروسيا دورتموند، حيث يُطارد الفريق الأصفر 3 أندية تأتي خلفه مباشرة، وهي أندية بوروسيا دورتموند إضافة إلى لايبزيغ وأيضاً آينتراخت فرانكفورت.

أما حامل اللقب في المواسم ال6 الماضية وهو فريق بايرن ميونخ، فقد تراجع بشكل ملفت للغاية منذ مطلع الموسم الحالي رفقة مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش الذي بات على مشارف الرحيل عن قلعة أليانز أرينا بسبب النتائج السلبية التي حققها مع الفريق، علماً بأن فريق بايرن ميونخ قد تراجع حتى الآن إلى المركز الخامس في الترتيب وبفارق 7 نقاط كاملة عن صاحب الصدارة.

وإليكم الآن موعد مباريات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الألماني في الموسم الحالي 2018 / 2019:

فريق باير ليفركوزن / فريق شتوتجارت، الجمعة 23 نوفمبر 2018، الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق بايرن ميونخ / فريق فورتونا دوسلدورف، السبت 24 نوفمبر 2018، الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق هيرتا برلين / فريق هوفنهايم، السبت 24 نوفمبر 2018، الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق أوجسبورج / فريق آينتراخت فرانكفورت، السبت 24 نوفمبر 2018، الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق ماينز / فريق بوروسيا دورتموند، السبت 24 نوفمبر 2018، الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق فولفسبورج / فريق لايبزيغ، السبت 24 نوفمبر 2018، الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق شالكه / فريق نورنبيرج، السبت 24 نوفمبر 2018، الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق فرايبورج / فريق فيردر بريمن، الأحد 25 نوفمبر 2018، الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق بوروسيا مونشنغلادباخ / فريق هانوفر، الأحد 25 نوفمبر 2018، الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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