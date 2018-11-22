موعد مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019

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يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم انطلاقة مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات في إطار مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م، والتي تنطلق تحديداً بداية من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 نوفمبر 2018 وتنتهي في يوم الأربعاء الذي يليه مباشرة الموافق 28 نوفمبر 2018.

وعلى الرغم من مرور أربع جولات من دور المجموعات من عمر المسابقة، إلا أن الصراع على بطاقات التأهل إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة لا يزال مشتعلاً للغاية على مستوى جميع المجموعات من الأولى وحتى الثامنة.

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وهو الأمر الذي يؤكد بدوره قوة المنافسة في أعرق المسابقات في عالم كرة القدم بجانب مسابقة كأس العالم، علماً بأن عدد الأندية القادرة على الصراع على لقب دوري أبطال أوروبا قد وصل إلى 12 نادياً من الدوريات الخمسة الكبرى في قارة أوروبا.

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ويأتي في مقدمة هذه الأندية نادي ريال مدريد الإسباني والذي نجح في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في آخر 3 مواسم على التوالي، مما يجعله عازماً على الحفاظ على لقبه الغالي للمرة الرابعة على التوالي في إنجاز تاريخي غير مسبوق.

وإليكم الآن موعد مباريات الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي 2018 / 2019:

فريق أيك أثينا اليوناني / فريق أياكس أمستردام الهولندي، الثلاثاء 27 نوفمبر 2018، الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق سيسكا موسكو الروسي / فريق فيكتوريا بلزن التشيكي، الثلاثاء 27 نوفمبر 2018، الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق بايرن ميونخ الألماني / فريق بنفيكا البرتغالي، الثلاثاء 27 نوفمبر 2018، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق هوفنهايم الألماني / فريق شاختار الأوكراني، الثلاثاء 27 نوفمبر 2018، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أولمبيك ليون الفرنسي / فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الثلاثاء 27 نوفمبر 2018، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق روما الإيطاليِ / فريق ريال مدريد الإسباني، الثلاثاء 27 نوفمبر 2018، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي / فريق يونج بويز السويسري، الثلاثاء 27 نوفمبر 2018، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق يوفنتوس الإيطالي / فريق فالنسيا الإسباني، الثلاثاء 27 نوفمبر 2018، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أتلتيكو مدريد الإسباني / فريق موناكو الفرنسي، الأربعاء 28 نوفمبر 2018، الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق لوكوموتيف موسكو الروسي / فريق غلطة سراي، الأربعاء 28 نوفمبر 2018، الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق بوروسيا دورتموند الألماني / فريق كلوب بروج البلجيكي، الأربعاء 28 نوفمبر 2018، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أيندهوفن الهولندي / فريق برشلونة الإسباني، الأربعاء 28 نوفمبر 2018، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي / فريق إنتر الإيطالي، الأربعاء 28 نوفمبر 2018، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق باريس سان جيرمان الفرنسي / فريق ليفربول الإنجليزي، الأربعاء 28 نوفمبر 2018، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق نابولي الإيطالي / فريق النجم الأحمر الصربي، الأربعاء 28 نوفمبر 2018، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق بورتو البرتغالي / فريق شالكه الألماني، الأربعاء 28 نوفمبر 2018، الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

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