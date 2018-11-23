بعد إقالة كارتيرون.. 3 أسماء مرشحة لتدريب الأهلي في الأيام القادمة !

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ذكرت تقارير صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الجمعة الموافق 23 نوفمبر 2018 أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب يستعد للإعلان عن المدير الفني القادم لفريق الأهلي، وذلك بعدما تمت إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون رسمياً من منصب المدير الفني للمارد الأحمر في مساء يوم أمس الخميس.

حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي يسعى جاهداً لتعويض رحيل المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، وخاصة وأن المارد الأحمر يحتاج إلى مدير فني صاحب شخصية قوية إضافة إلى خبرات كبيرة في عالم كرة القدم من أجل إعادة فريق الأهلي إلى المسار الصحيح من جديد.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن مجلس إدارة النادي الأهلي لا يجد أمامه في الوقت الحالي سوى 3 أسماء فقط بارزة من أجل قيادة فريق الأهلي فنياً في الفترة القادمة، وهذه الأسماء هي: المغربي هيرفي رينار / الأوروغوياني دانييل كارينيو / الأرجنتيني إدجاردو باوزا.

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وقد أكدت التقارير أيضاً أن مجلس إدارة النادي الأهلي لن يتأخر كثيراً في عملية الإعلان عن المدير الفني الجديد لفريق الأهلي، وخاصة بعدما خسر المارد الأحمر لقبين في ظرف أسبوعين فقط لا غير من عمر الموسم الحالي.

حيث خسر فريق الأهلي أولاً لقب دوري أبطال أفريقيا رغم وصوله إلى المباراة النهائية، ومن ثم جاءت الصدمة الأكبر بعدما تم إقصاء المارد الأحمر من الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال، مما جعل مجلس إدارة النادي الأهلي يُضحي مباشرة برأس المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون خوفاً من غضب جماهير القلعة الحمراء تجاه مجلس الإدارة.

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