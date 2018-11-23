تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من النصر والشباب في مباراة اليوم بالدوري السعودي

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يشهد ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض في مساء اليوم الجمعة الموافق 23 نوفمبر 2018 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق النصر ضيفه فريق الشباب، ضمن مباريات الأسبوع العاشر في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة النصر والشباب تحديداً في تمام الساعة 19:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة 20:40 مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة 18:40 مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة النصر والشباب منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA Sport HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي عرب سات أو حتى على القمر الصناعي نايل سات، فيما سيكون المعلق الإماراتي فارس عوض هو معلق المباراة.

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وإليكم الآن تشكيل فريق النصر المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق الشباب:

حراسة المرمى: برادلي جونز.

خط الدفاع: سلطان الغنام / برونو أوفيني / كريستيان راموس / عوض خميس.

خط الوسط: نور الدين امرابط / جوليانو / دوس سانتوس.

خط الهجوم: يحيى الشهري / أحمد موسى / فراس البريكان.

المدير الفني: الأوروغوياني دانييل كارينيو.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق الشباب المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق النصر:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى.

خط الدفاع: فاليِريكا جامَان / جمال الدين بن العمري / محمد سالم.

خط الوسط: عبدالملك الشمري / لويز أنطونيو دي سوزا / هتان باهبري / غازي.

خط الهجوم: آرثر / القميزي / ناصر الشمراني.

المدير الفني: الروماني ماريوس سوموديكا.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق النصر إضافة إلى فريق الشباب حتى هذه اللحظة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 10 جولات من عمر المسابقة:

المركز الثاني: فريق النصر، يمتلك في رصيده 22 نقطة.

المركز الخامس: فريق الشباب، يمتلك في رصيده 16 نقطة.

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