موعد مباراة ليفربول وواتفورد بمشاركة “محمد صلاح” السبت 24/11/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ليفربول وواتفورد، يستعد فريق ليفربول لملاقاة مضيفه فريق واتفورد في مساء يوم السبت الموافق 24 نوفمبر 2018 على ملعب فيِكاردج رود على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ليفربول وأيضاً عشاق اللاعب المصري محمد صلاح، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول وواتفورد، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وواتفوُرد.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول وواتفورد، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ليفربول وواتفورد في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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موعد مباراة ليفربول وواتفورد

موعد مباراة ليفربول وواتفورد، يستعد فريق ليفربول لملاقاة مضيفه فريق واتفورد في مساء يوم السبت الموافق 24 نوفمبر 2018 على ملعب فيِكاردج رود على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول وواتفورد تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ليفربول وواتفورد والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ليفربول وواتفورد، سوف تكون مباراة ليفربول وواتفورد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ليفربول وواتفورد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ليفربول وواتفورد والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ليفربول وواتفورد، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته المقبلة خارج أرضه أمام مضيفه فريق واتفورد في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة الصراع بكل قوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي.

ولا شك أن فريق ليفربول يعلم جيداً أنه ينتظره أسبوع معقد للغاية على كافة النواحي، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق ليفربول سوف يتجه مباشرة عقب رحلته في واتفورد إلى العاصمة الفرنسية باريس، وذلك من أجل مواجهة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في مباراة حاسمة للغاية في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وبكل تأكيد سوف يخوض فريق ليفربول مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق واتفورد بقوته الضاربة، وذلك على الرغم من أن معظم لاعبي فريق الريدز لا يزالوا عائدين قبل أيام قليلة من فترة التوقف الدولي رفقة منتخبات بلادهم، وهو ما يجعل فريق ليفربول معرضاً بالتالي لفُقدان أي لاعب في الفترة القادمة بسبب الإصابة.

ويبقى الأمر المؤكد أن فريق ليفربول سوف يكون أمام مهمة عسيرة للغاية أمام مضيفه فريق واتفورد، وخاصة مثلما كان الحال في الموسم الماضي حينما انتهت المباراة بينهما على ملعب فيِكاردج رود بثلاثة أهداف لمثلها لكل فريق في سيناريو مثير للغاية.

ومن غير المستبعد عدم تكرار ذلك السيناريو المثير مرة أخرى في الموسم الحالي، وذلك نظراً لقوة الخطوط الهجومية لكلاً من الفريقين في مقابل ضعف الخطوط الخلفية لكلاً منهما أيضاً، مما يعني بدوره أن جماهير كرة القدم الإنجليزية سوف تكون على موعد مع مباراة في غاية التشويق.

وبدون أدنى شك سوف تتجه الأنظار من جديد على اللاعب المصري محمد صلاح، والذي لا يزال يُحاول أن يبحث عن نفسه منذ مطلع الموسم الحالي، فعلى الرغم من نجاحه في تسجيل بعض الأهداف في الموسم الحالي، إلا أن المصري محمد صلاح يُدرك جيداً أن مستواه من الناحية الفنية قد هبط بشكل واضح للغاية عما كان عليه الحال في الموسم الماضي.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن آمال جماهير نادي ليفربول لا تزال مُعلقة على المصري محمد صلاح، وذلك من أجل قيادة فريق ليفربول نحو التتويج بالألقاب من جديد في ظل غياب فريق الريدز عن منصات التتويج على جميع المستويات منذ سنوات طويلة للغاية.

ومن المتوقع أن يقوم الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق واتفورد على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / فيرجيل فان دايك / ديان لوفرين / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

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