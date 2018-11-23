موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني السبت 24/11/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، يستعد فريق برشلونة لملاقاة مضيفه فريق أتلتيكو مدريد في مساء يوم السبت الموافق 24 نوفمبر 2018 على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي برشلونة وأيضاً عشاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من برشلونة وأتلتيكو مدريد في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإسباني.

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موعد مباراة برشلونة وأتلتيِكو مدريد

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، يستعد فريق برشلونة لملاقاة مضيفه فريق أتلتيكو مدريد في مساء يوم السبت الموافق 24 نوفمبر 2018 على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الأحد بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، سوف تكون مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات برشلونة وأتلتيكو مدريد والتشكيل المتوقع

موعد مباراة برشلونة وأتلتيِكو مدريد، يدخل فريق برشلونة غمار مباراته المنتظرة خارج أرضه أمام مضيفه فريق أتلتيكو مدريد في مسابقة الدوري الإسباني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار من أجل مواصلة الحفاظ على صدارته لجدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني.

ولا شك أن فريق برشلونة يعلم جيداً أن أي تعثر له في هذه المباراة أمام مضيفه فريق أتلتيكو مدريد، سوف يجعله يفقد صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني مع العلم بأن فريق برشلونة كان قد تعرض إلى الخسارة في الجولة الماضية على يد ضيفه فريق ريال بيتيس بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة مثيرة للغاية.

وبكل تأكيد أدت هذه الخسارة إلى تزايد حجم الضغوطات على لاعبي فريق برشلونة بشكل كبير للغاية، وخاصة وأن الفريق الكتالوني تنتظره العديد من التحديات المعقدة للغاية على مستوى جميع المسابقات في الفترة القليلة القادمة.

ولعل ما يُعقد الأمور أكثر على فريق برشلونة أن المنافسة على لقب الدوري الإسباني لا تنحصر فقط بين الفريق الكتالوني وبين غريمه التقليدي فريق ريال مدريد مثلما كان الحال طوال السنوات الماضية، حيث يُصارع على لقب الليغا الإسبانية منذ مطلع الموسم الحالي كلاً من فريق أتلتيكو مدريد إضافة إلى فريق إشبيلية وأيضاً فريق إسبانيول.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة كتالونية سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه فريق أتلتيكو مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / أرتورو فيدال / أرثور / رافينيا ألكانتارا.

خط الهجوم: ليونيل ميسي / لويس سواريز.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق أتلتيكو مدريد في وضعية مثالية للغاية قبل خوضه هذه المباراة المرتقبة أمام ضيفه فريق برشلونة، وذلك على الرغم من الإصابات العديدة التي ضربت صفوف فريق الروخي بلانكوس طوال الفترة الماضية، إلا أن عزيمة فريق أتلتيكو مدريد سوف تكون كبيرة للغاية من أجل إزاحة فريق برشلونة من صدارة الترتيب.

ويُدرك فريق أتلتيكو مدريد جيداً أنه يمتلك كافة القدرات الفنية في الموسم الحالي، وذلك من أجل المنافسة في الموسم الحالي بقوة على لقب الدوري الإسباني، علماً بأن أكبر عامل سوف يُساهم في ذلك هو الإِستقرار الفني للفريق المدريدي رفقة مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب فريق أتلتيكو مدريد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه فريق برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: سانتياغو أرياس / ماريا خيمينيز / دييغو جودين / فيليبي لويس.

خط الوسط: رودريجو / كوكي / ساؤول نيغويز / توماس ليمار.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان / أنخيل كوريا.

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