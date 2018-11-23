موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي السبت 24/11/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام، يستعد فريق تشيلسي لملاقاة مضيفه فريق توتنهام هوتسبير في مساء يوم السبت الموافق 24 نوفمبر 2018 على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي تشيلسي وأيضاً عشاق نادي توتنهام هوتسبير، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وتوتنهام.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من تشيلسي وتوتنهام في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام

موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام، يستعد فريق تشيلسي لملاقاة مضيفه فريق توتنهام في مساء يوم السبت الموافق 24 نوفمبر 2018 على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة تشيلسي وتوتنهام تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام، سوف تكون مباراة تشيلسي وتوتنهام منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة تشيلسي وتوتنهام منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات تشيلسي وتوتنهام والتشكيل المتوقع

موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام، يدخل فريق تشيلسي غمار مباراته المرتقبة أمام مضيفه فريق توتنهام هوتسبير في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل البقاء داخل دائرة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي.

ولا شك أن فريق تشيلسي يعلم جيداً أنه لا يوجد أمامه أي مجال من أجل التعثر في المباريات القادمة له في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وخاصة في ظل المستوى المميز الذي يُقدمه فريق مانشستر سيتي حامل اللقب في الموسم الماضي حتى الآن في الموسم الحالي.

ولا يقتصر الأمر على فريق مانشستر سيتي فقط لا غير، بل إن فريق ليفربول أيضاً يبدو عازماً على المنافسة بكل قوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو الأمر الذي يعني بدوره أن فريق تشيلسي سوف يكون مطالباً بتقديم أفضل مستوى ممكن له طوال مباريات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في حالة أراد التتويج باللقب في نهاية المطاف.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي ماوريزيو ساري مدرب فريق تشيلسي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه فريق توتنهام هوتسبير على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / ديفيد لويز / أنطونيو روديغر / ماركوس ألونسو.

خط الوسط: جورجينيو / نغولو كانتيِ / ماتيو كوفاسيتش.

خط الهجوم: ويليان / إيدين هازارد / أوليفيه جيرو.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع مغايراً نوعاً ما بالنسبة إلى فريق توتنهام هوتسبير بعكس ما هو عليه الحال مع فريق تشيلسي، ولعل أبرز دليل على ذلك أن فريق توتنهام هوتسبير لا يُفكر إطلاقاً في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بالرغم من الفارق الضئيل بينه وبين صاحب الصدارة.

ويبقى الهدف الرئيسي لفريق توتنهام هوتسبير هو ذاته مثلما كان الحال في المواسم الماضية، وهو إنهاء مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن المراكز الأربعة الأولى حتى يضمن له مقعداً في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب فريق توتنهام هوتسبير بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المرتقبة أمام ضيفه فريق تشيلسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: كيران تريبير / دافينسون سانشيز / توبي ألدفايِرليد / بن ديفيس.

خط الوسط: إيريك داير / موسى ديمبيلي / ديلي آلي / كريستيان إريكسن / سون هيونغ مين.

خط الهجوم: هاري كين.

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