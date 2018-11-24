تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من برشلونة وأتلتيكو مدريد في مباراة اليوم

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يشهد ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد في مساء اليوم السبت الموافق 24 نوفمبر 2018 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق أتلتيكو مدريد ضيفه فريق برشلونة، ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الأحد بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

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وإليكم الآن تشكيل فريق برشلونة المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق أتلتيكو مدريد:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / أرتورو فيدال / أرثور / رافينيا ألكانتارا.

خط الهجوم: ليونيل ميسي / لويس سواريز.

المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق أتلتيكو مدريد المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق برشلونة:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: سانتياغو أرياس / ماريا خيمينيز / دييغو جودين / فيليبي لويس.

خط الوسط: رودريجو / كوكي / ساؤول نيغويز / توماس ليمار.

خط الهجوم: أنخيل كوريا / أنطوان جريزمان.

المدير الفني: الأرجنتيني دييغو سيميوني.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق برشلونة إضافة إلى فريق أتلتيكو مدريد حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الإسباني في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 12 جولة من عمر المسابقة:

المركز الأول: فريق برشلونة، يمتلك في رصيده 24 نقطة.

المركز الثالث: فريق أتلتيكو مدريد، يمتلك في رصيده 23 نقطة.

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