ريال مدريد في مهمة صعبة اليوم أمام إيبار بالدوري الإسباني..تعرف على تشكيل ريال مدريد المتوقع

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يشهد ملعب إِيبوروا على أرض دولة إسبانيا اليوم السبت الموافق 24 نوفمبر 2018 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق إيبار ضيفه فريق ريال مدريد، ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وإِيبار تحديداً في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الرابعة عصراً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ريال مدريد وإِيبار منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق القطري يوسف سيف هو معلق المباراة.

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وإليكم الآن تشكيل فريق ريال مدريد المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق إيبار:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو.

خط الوسط: توني كروس / داني سيبايوس / لوكاس فاسكيز / ماركو أسينسيو.

خط الهجوم: جاريث بيل / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق ريال مدريد إضافة إلى فريق إيبار حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الإسباني في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 12 جولة من عمر المسابقة:

المركز السادس: فريق ريال مدريد، يمتلك في رصيده 20 نقطة.

المركز الثالث عشر: فريق إيبار، يمتلك في رصيده 13 نقطة.

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