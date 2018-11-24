تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من تشيلسي وتوتنهام في مباراة اليوم

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يشهد ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن في مساء اليوم السبت الموافق 24 نوفمبر 2018 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق توتنهام هوتسبير ضيفه فريق تشيلسي، ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

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وإليكم الآن تشكيل فريق تشيلسي المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق توتنهام هوتسبير:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / ديفيد لويز / أنطونيو روديغر / ماركوس ألونسو.

خط الوسط: جورجينيو / نغولو كانتيِ / ماتيو كوفاسيتش.

خط الهجوم: ويليان / إيدين هازارد / أوليفيه جيرو.

المدير الفني: الإيطالي ماوريزيو ساري.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق توتنهام هوتسبير المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق تشيلسي:

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: كيران تريبير / دافينسون سانشيز / توبي ألدرفايِرليد / بن ديفيس.

خط الوسط: إيريك داير / موسى ديمبيلي / ديلي آلي / كريستيان إريكسن / سون هيونغ مين.

خط الهجوم: هاري كين.

المدير الفني: الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق تشيلسي إضافة إلى فريق توتنهام هوتسبير حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 12 جولة من عمر المسابقة:

المركز الثالث: فريق تشيلسي، يمتلك في رصيده 28 نقطة.

المركز الرابع: فريق توتنهام هوتسبير، يمتلك في رصيده 27 نقطة.

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