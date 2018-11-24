محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع في مباراة اليوم أمام واتفورد بالدوري الإنجليزي

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يشهد ملعب فيِكاردج رود على أرض دولة إنجلترا في مساء اليوم السبت الموافق 24 نوفمبر 2018 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق واتفورد ضيفه فريق ليفربول، ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول وواتفورد تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ليفربول وواتفورد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

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وإليكم الآن تشكيل فريق ليفربول المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق واتفورد:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

المدير الفني: الألماني يورغن كلوب.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق ليفربول إضافة إلى فريق واتفورد حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 12 جولة من عمر المسابقة:

المركز الثاني: فريق ليفربول، يمتلك في رصيده 30 نقطة.

المركز السابع: فريق واتفورد، يمتلك في رصيده 20 نقطة.

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