تعرف على تشكيل يوفنتوس المتوقع في مباراة اليوم أمام سبال بالدوري الإيطالي

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يستعد فريق يوفنتوس لملاقاة ضيفه فريق سبال في مساء اليوم السبت الموافق 24 نوفمبر 2018 على ملعب أليانز في مدينة تورينو على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس وسبال تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة يوفنتوس وسبال منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة.

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وإليكم الآن تشكيل فريق يوفنتوس المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق سبال:

حراسة المرمى: ماتيا بيرين.

خط الدفاع: ماتيا دي تشيليو / مهدي بن عطية / دانييلي روجاني / أليكس ساندرو.

خط الوسط: سامي خضيرة / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي.

خط الهجوم: دوغلاس كوستا / كريستيانو رونالدو / ماريو ماندزوكيتش.

المدير الفني: الإيطالي ماسيمليانو أليغري.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق يوفنتوس إضافة إلى فريق سبال حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 12 جولة من عمر المسابقة:

المركز الأول: فريق يوفنتوس، يمتلك في رصيده 34 نقطة.

المركز الخامس عشر: فريق سبال، يمتلك في رصيده 13 نقطة.

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