الهلال في مهمة سهلة اليوم أمام الفيصلي بالدوري السعودي..تعرف على تشكيل الهلال المتوقع

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يستعد فريق الهلال لملاقاة مضيفه فريق الفيصلي في مساء اليوم السبت الموافق 24 نوفمبر 2018 على ملعب الملك سلمان بن عبدالعزيز على أرض دولة المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع العاشر في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الهلال والفيصلي تحديداً في تمام الساعة 16:50 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 17:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 18:50 مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة الهلال والفيصلي منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA Sport HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق السعودي عبدالله الحربي هو معلق المباراة.

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وإليكم الآن تشكيل فريق الهلال المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق الفيصلي:

حراسة المرمى: علي الحبسي.

خط الدفاع: محمد البريك / بوتيا / علي آل بليهي / ياسر الشهراني.

خط الوسط: محمد كنو / سلمان الفرج / كارلوس إدواردو.

خط الهجوم: سالم الدوسري / أندري كاريو / بافيتيمبي غوميز.

المدير الفني: البرتغالي جورجي جيسوس.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق الهلال إضافة إلى فريق الفيصلي حتى هذه اللحظة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 9 جولات من عمر المسابقة:

المركز الأول: فريق الهلال، يمتَلك في رصيده 27 نقطة.

المركز التاسع: فريق الفيصلي، يمتلك في رصيده 11 نقطة.

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