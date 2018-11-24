موعد مباراة الاتحاد والأهليِ في الدوري السعودي الأحد 25/11/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الاتحاد والأهلي، يستعد فريق الاتحاد لملاقاة ضيفه وجاره فريق الأهلي في مساء يوم الأحد الموافق 25 نوفمبر 2018 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة والمعروف بالجوهرة المشعة على أرض دولة المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع العاشر في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم السعودية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مباراة ديربي مدينة جدة، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الاتحاد والأهلي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأهلي.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الاتحاد والأهلي، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الاتحاد والأهلي في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

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موعد مباراة الاتحاد والأهلي

موعد مباراة الاتحاد والأهلي، يستعد فريق الاتحاد لملاقاة ضيفه وجاره فريق الأهلي في ديربي مدينة جدة في مساء يوم الأحد الموافق 25 نوفمبر 2018 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة والمعروف بالجوهرة المشعة على أرض دولة المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع العاشر في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الاتحاد والأهلي تحديداً في تمام الساعة 18:40 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 19:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 20:40 مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الاتحاد والأهلي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الاتحاد والأهلي، سوف تكون مباراة الاتحاد والأهلي منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA Sport HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق السعودي فهد العتيبي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الاتحاد والأهلي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الاتحاد والأهلي، يدخل فريق الاتحاد غمار مباراته المنتظرة أمام جاره وضيفه فريق الأهلي في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل العودة من جديد إلى المسار الصحيح في الموسم الحالي.

ولا شك أن فريق الاتحاد يعلم جيداً أن أي تعثر له في هذه الجولة أمام جاره فريق الأهلي، سوف يؤدي إلى تأزم وضعية العميد بشكل أكبر مما هو عليه حاله منذ مطلع الموسم الحالي، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق الاتحاد يقبع حالياً في المركز الأخير في جدول ترتيب المسابقة.

وهو الأمر الذي لم يكن يتوقعه أي عاشق من عشاق فريق الاتحاد على الإطلاق قبل إنطلاقة الموسم الحالي، وخاصة وأن إدارة نادي الاتحاد قامت بالتعاقد مع العديد من الصفقات البارزة في الميركاتو الصيفي الماضي، مما جعل جماهير نادي الاتحاد تتوقع بأن يُنافس فريقهُا على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يقوم الكرواتي سلافين بيليتش المدير الفني لفريق الاتحاد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه فريق الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: عساف القرني.

خط الدفاع: عمر المزيعل / زياد الصحفي / عون السلولي / منصور الحربي.

خط الوسط: جوناس دي سوزا / خالد السميري / كريم الأحمدي.

خط الهجوم: فهد المولد / حسن معاذ / روماريو.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع مغايراً تماماً بالنسبة إلى فريق الأهلي، ولعل أبرز دليل على ذلك أن الفريق الملكي يُنافس بقوة منذ مطلع الموسم الحالي على إحدى المراكز الثلاث الأولى في جدول ترتيب مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وعلى الرغم من صعوبة الصراع على اللقب رفقة كلاً من فريق الهلال حامل اللقب إضافة إلى فريق النصر، إلا أن الهدف الرئيسي لفريق الأهلي في الموسم الحالي يكمن في إنهاء الموسم في المركز الثاني أو الثالث على أقل تقدير، وذلك حتى يضمن الفريق تأهله إلى مسابقة دوري أبطال آسيا 2020.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني بابلو جويدي المدير الفني لفريق الأهلي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة أهلاوية سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه فريق الاتحاد على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سعيد المولد / محمد آل فتيل / عبد الباسط هندي / محمد عبد الشافي.

خط الوسط: باولو دياز / نوح الموسى / خورادو / عبد الله السعيد.

خط الهجوم: عمر السومة / دجانيني.

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