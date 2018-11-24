ملخص مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد السبت 24/11/2018 في الدوري الإسباني

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ملخص مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله لقاء القمة بين فريق أتلتيكو مدريد وبين ضيفه فريق برشلونة، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم السبت الموافق 24 نوفمبر 2018 على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق أتلتيكو مدريد في المباراة الإسباني دييغو كوستا في الدقيقة السابعة والسبعين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق برشلونة في المباراة الفرنسي عثماني ديمبيلي في الدقيقة التسعين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق أتلتيكو مدريد رصيده إلى 24 نقطة، فيما رفع فريق برشلونة رصيده إلى 25 نقطة.

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وجاءت تشكيلة فريق برشلونة الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / أرثور / سيرجي روبيرتو / أرتورو فيدال.

خط الهجوم: ليونيل ميسي / لويس سواريز.

المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق أتلتيكو مدريد في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: سانتياغو أرياس / ستيفان سافيتش / لوكاس هيرنانديز / فيليبي لويس.

خط الوسط: رودريجو / ساؤول نيغويز / كوكي / توماس ليمار.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان / دييغو كوستا.

المدير الفني: الأرجنتيني دييغو سيميوني.

ملخص مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر القمة حاول كل فريق أن يفرض سيطرته على الطرف الآخر، وخاصة في ظل رغبة كلاً منهما في تحقيق الانتصار دون سواه من أجل الانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني.

ومع مرور الدقائق استحوذ فريق برشلونة نوعاً ما على مجريات اللعب مثلما اعتاد دائماً سعياً لتسجيل الأهداف في شباك مضيفه، وفي مقابل ذلك تراجع فريق أتلتيكو مدريد نوعاً ما إلى مناطقه الخلفية مع الاعتماد في الوقت ذاته على الهجمات المرتدة السريعة من أجل تسجيل الأهداف أيضاً.

وفي كامل دقائق الفترة الأولى من عمر اللقاء استمر الوضع على حاله دون أن يتمكن أي من الفريقين من تشكيل أي خطورة على الإطلاق على مرمى الطرف الآخر في سيناريو ممل للغاية لعشاق كرة القدم نظراً لأهمية النقاط لكل فريق في هذه المباراة.

واستمر السيناريو ذاته دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين في ظل الصلابة الدفاعية التي اتسم بها كلاً من الطرفين منذ اللحظات الأولى في المباراة، حتى جاءت الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع وحينها تلقى فريق برشلونة ضربة موجعة بعدما تعرض لاعبه الإسباني سيرجيو روبيرتو إلى إصابة عضلية ليُغادر أرض الملعب ويشترك بدلاً منه البرازيلي رافينيا ألكانتارا، لينتهي الشوط بعدها مباشرة دون جديد على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

ملخص مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، في شوط المباراة الثاني دخل كل فريق عازماً على التسجيل بأي وسيلة ممكنة في مرمى الطرف الآخر، وخاصة وأن نتيجة التعادل لن تخدم كلاً منهما في نهاية المطاف في حالة فوز فريق إشبيلية في هذه الجولة.

ومع مرور الدقائق اشتد الصراع البدني كثيراً من الطرفين، وخاصة من جانب فريق أتلتيكو مدريد الذي اتسم لاعبوه بِالخشونة المفرطة في التدخلات على لاعبي فريق برشلونة، مما جعل حكم المباراة يمنح الفريق الكتالوني العديد من المخالفات وسط غضب كبير من طرف الجماهير المدريدية.

وفي الدقيقة الثانية والستين حاول الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب فريق أتلتيكو مدريد أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه من الناحية الهجومية نوعاً ما، وذلك من خلال إشراك الإسباني فيكتور سانشيز بدلاً من الفرنسي توماس ليمار.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة السابعة والسبعين، نجح فريق أتلتيكو مدريد في تسجيل هدفه الأول في المباراة من أول فرصة حقيقية في المباراة، وذلك عبر النجم الإسباني دييغو كوستا عقب إِستغلاله ثغرة في خط دفاع فريق برشلونة وسط فرحة لا مثيل لها من طرف أصحاب الأرض.

وبعدها بثلاثة دقائق فقط لا غير حاول الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب فريق أتلتيكو مدريد أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية مرة أخرى سعياً لقتل المباراة بشكل نهائي، وهذه المرة من خلال إشراك الأرجنتيني أنخيل كوريا بدلاً من المهاجم دييغو كوستا.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى جاءت الدقيقة التسعين من عمر المباراة وحينها إِستغل فريق برشلونة ثغرة في خط دفاع فريق أتلتيكو مدريد، لينجح على إثرها في تسجيل هدف التعادل عبر الفرنسي عثماني ديمبيلي، لتذهب المباراة مباشرة بعد ذلك إلى نهايتها دون جديد على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل فريق.

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