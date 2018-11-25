تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من الاتحاد والأهلي في مباراة اليوم بالدوري السعودي

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يشهد ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة المعروف بالجوهرة المشعة على أرض دولة المملكة العربية السعودية في مساء اليوم الأحد الموافق 25 نوفمبر 2018 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق الاتحاد ضيفه وجاره فريق الأهلي في ديربي مدينة جدة، ضمن مباريات الأسبوع العاشر في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الاتحاد والأهلي تحديداً في تمام الساعة 19:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة 20:40 مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة 18:40 مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الاتحاد والأهلي منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA Sport HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي عرب سات أو حتى على القمر الصناعي نايل سات، بينما سيكون المعلق السعودي فهد العتيبي هو معلق المباراة.

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وإليكم الآن تشكيل فريق الاتحاد المتوقع في مباراة ديربي مدينة جدة اليوم أمام ضيفه فريق الاتحاد:

حراسة المرمى: عساف القرني.

خط الدفاع: عمر المزيعل / زياد الصحفي / عون السلولي / منصور الحربي.

خط الوسط: جوناس دي سوزا / خالد السميري / كريم الأحمدي.

خط الهجوم: فهد المولد / حسن معاذ / روماريو.

المدير الفني: الكرواتي سلافين بيليتش.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق الأهلي المتوقع في مباراة ديربي مدينة جدة اليوم أمام مضيفه فريق الاتحاد:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سعيد المولد / محمد آل فتيل / عبد الباسط هندي / محمد عبد الشافي.

خط الوسط: باولو دياز / نوح الموسى / خورادو / عبد الله السعيد.

خط الهجوم: عمر السومة / دجانيني.

المدير الفني: الأرجنتيني بابلو جويدي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق الاتحاد إضافة إلى فريق الأهلي حتى هذه اللحظة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 9 جولات من عمر المسابقة:

المركز الآخير: فريق الاتحاد، يمتلك في رصيده نقطتين فقط لا غير.

المركز الثالث: فريق الأهلي، يمتلك في رصيده 19 نقطة.

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