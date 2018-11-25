أرسِنال في مهمة صعبة اليوم أمام بورنموث بالدوري الإنجليزي..تعرف على تشكيل أرسنال المتوقع

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يستعد فريق أرسنال لملاقاة مضيفه فريق بورنموث اليوم الأحد الموافق 25 نوفمبر 2018 على ملعب الحرية على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أرسِنال وبوُرنموث تحديداً في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة أرسِنال وبوُرنموث منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق خالد الغول هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة أرسِنال وبوُرنموث منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

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وإليكم الآن تشكيل فريق أرسنال المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق بورنموث:

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: هيكتور بيليرين / شكودران موستافي / روب هولدينغ / ناتشو مونريال.

خط الوسط: تشاكا / لوكاس توُريرا / مسعود أوزيل / هنريك مخيتاريان.

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانغ / ألكسندر لاكازيت.

المدير الفني: الإسباني أوناي إيمري.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق أرسنال إضافة إلى فريق بورنموث حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 12 جولة من عمر المسابقة:

المركز الخامس: فريق أرسنال، يمتلك في رصيده 24 نقطة.

المركز الثامن: فريق بورنموث، يمتلك في رصيده 20 نقطة.

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