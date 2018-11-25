تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من بوكا جونيورز وريفر بليت في نهائي كوبا ليبرتادوريس اليوم

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يستعد فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني لملاقاة مضيفه وغريمه التقليدي فريق ريفر بليت الأرجنتيني في مساء اليوم الأحد الموافق 25 نوفمبر 2018 على ملعب مونيِمونتال بالعاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس، وذلك ضمن مباراة الإياب في إطار الدور النهائي في مسابقة كوبا ليبرتادوريس 2018 م.

وتنطلق مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية الثانية المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق محمد حسين هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

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وإليكم الآن تشكيل فريق بوكا جونيورز المتوقع في مباراة اليوم أمام غريمه التقليدي فريق ريفر بليت:

حراسة المرمى: روسي.

خط الدفاع: ليوناردو جارا / كارلوس ازكويردوس / ليساندرو ماغايَان / لوكاس أولازا.

خط الوسط: ويلمار باريوس / ناهيتان نانديز / بابلو بيريز.

خط الهجوم: كريِستيان بافون / داريو بينيديتو / كارلوس تيفيز.

المدير الفني: باروس سكيلوتو.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق ريفر بليت المتوقع في مباراة اليوم أمام غريمه التقليدي فريق بوكا جونيورز:

حراسة المرمى: فرانكو أرماني.

خط الدفاع: مارتينيز / جوناثان مايدانا / خافيير بينولا.

خط الوسط: غونزالو مونتييل / إزيكييل بالاسيوس / بيريز / ميلتون كاسكو.

خط الهجوم: غونزالو مارتينيز / رافاييل بوري / لوكاس براتو.

المدير الفني: غالاردو.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق بوكا جونيورز إضافة إلى فريق ريفر بليت حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الأرجنتيني في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز السادس: فريق بوكا جونيورز، يمتلك في رصيده 21 نقطة، خاض 12 جولة.

المركز الثاني عشر: فريق ريفر بليت، يمتلك في رصيده 16 نقطة، خاض 10 جولات.

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