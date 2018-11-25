ميلان في مهمة صعبة اليوم أمام لاتسيو بالدوري الإيطالي..تعرف على تشكيل ميلان المتوقع

Advertisements

يستعد فريق ميلان لملاقاة مضيفه فريق لاتسيو في مساء اليوم الأحد الموافق 25 نوفمبر 2018 على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ميلان ولاتسيو تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

Advertisements

وسوف تكون مباراة ميلان ولاتسيو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ميلان ولاتسيو منقولة بشكل حصري أيضاً عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية.

خصومات الجمعة البيضاء

وإليكم الآن تشكيل فريق ميلان المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق لاتسيو:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: دافيدي كالابريا / كريستيان زاباتا / أليسيو رومانيولي / ريكاردو رودريغيز.

خط الوسط: فرانك كيسي / تيموي باكايوكو / خواكين سوسو / هاكان كالهانوغلو / جياكومو بونافينتورا.

خط الهجوم: باتريك كوتروني.

المدير الفني: الإيطالي جينارو غاتوزو.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق ميلان إضافة إلى فريق لاتسيو حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور 12 جولة من عمر المسابقة:

المركز الرابع: فريق لاتسيو، يمتلك في رصيده 22 نقطة.

المركز الخامس: فريق ميلان، يمتلك في رصيده 21 نقطة.

إقرأ أيضاً: تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من بوكا جونيورز وريفر بليت في نهائي كوبا ليبرتادوريس اليوم