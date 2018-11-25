محمد عواد يكشف عن مفاجأة بخصوص مستقبله في الدوري السعودي

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كشف المصري محمد عواد حارس مرمى نادي الوحدة السعودي اليوم الأحد الموافق 25 نوفمبر 2018 عن مفاجأة مدوية للغاية، وذلك بخصوص مستقبله في مسابقة الدوري السعودي بعد نهاية الدور الأول من عمر الموسم الحالي.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الأحد، أكد حارس المرمى محمد عواد أن مجلس إدارة النادي الأهلي قد تفاوض معه بشكل رسمي في الأسبوع الماضي، وذلك عن طريق أحد المسئولين في لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي من أجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار حارس المرمى محمد عواد إلى أن مجلس إدارة نادي الوحدة السعودي يرغب في بقائه مع النادي لأطول فترة ممكنة، وخاصة في ظل المستويات الكبيرة التي نجح في تقديمها حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري السعودي.

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وفي ختام تصريحاته شدد حارس المرمى محمد عواد على أن كامل تركيزه في الوقت الراهن، هو أن يكون حارس المرمى الأساسي للمنتخب الوطني المصري في المحافل الدولية القادمة وخاصة في مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م على أرض دولة الكاميرون.

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