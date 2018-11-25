قبل مواجهة المقاولون..رسمياً الأهلي يفقد أحد نجومه لمدة طويلة بسبب الإصابة !

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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأحد الموافق 25 نوفمبر 2018 ضربة موجعة للغاية، وذلك قبل موعد مباراته المقبلة التي سوف تجمع بينه وبين نظيره فريق المقاولون العرب في يوم الثلاثاء المقبل في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث أكد الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي اليوم الأحد بشكل رسمي تعرض النجم محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي إلى إصابة بقطع في العضلة الضامة، وهو الأمر الذي يعني غيابه عن الملاعب بشكل مؤكد لمدة قد تتراوح ما بين 3 أسابيع إلى شهر كامل.

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وفي السياق ذاته أيضاً أكد الدكتور خالد محمود أن النجم محمد الشناوي يحتاج إلى فترة راحة سلبية كبيرة بدون تدريبات على الإطلاق، وذلك من أجل تجنب إطالة فترة الإصابة مع العلم بأنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها حارس المرمى محمد الشناوي إلى الإصابة في العضلة الضامة.

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وبذلك ينضم حارس المرمى محمد الشناوي إلى قائمة طويلة من الغيابات في صفوف المارد الأحمر، علماً بأن الأسماء الغائبة منذ مدة طويلة للغاية عن الملاعب تتمثل في كلاً من التونسي علي معلول إضافة إلى النيجيري جونيور أجايي.

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