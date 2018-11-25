موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري المصري الإثنين 26/11/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الزمالك والجونة، يستعد فريق الزمالك لملاقاة ضيفه فريق الجونة في مساء يوم الإثنين الموافق 26 نوفمبر 2018 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي الزمالك، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الزمالك والجونة، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الزمالك والجونة، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الزمالك والجونة في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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موعد مباراة الزمالك والجونة

موعد مباراة الزمالك والجونة، يستعد فريق الزمالك لملاقاة ضيفه فريق الجونة في مساء يوم الإثنين الموافق 26 نوفمبر 2018 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك والجونة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الزمالك والجونة والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الزمالك والجونة، سوف تكون مباراة الزمالك والجونة منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، كما ستكون مباراة الزمالك والجونة منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، وذلك سواء على التردد الفضائي أو حتى على التردد الأرضي.

آخر تحضيرات الزمالك والجونة والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الزمالك والجونة، يدخل فريق الزمالك غمار مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق الجونة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة عروضه المميزة للغاية التي قدمها طوال الفترة الماضية.

ولا شك أن فوز فريق الزمالك في هذه المباراة سوف يجعله يكتسب المزيد من الثقة في قدرته على التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، علماً بأن الفارس الأبيض أثبت حتى هذه اللحظة من عمر الموسم أنه جدير للغاية بالفوز بلقب الدوري المصري الممتاز.

ولعل ما يُميز فريق الزمالك بصورة كبيرة في الموسم الحالي عن المواسم الماضية، أن الفريق يعرف كيفية حصد النقاط حتى في حالة عدم تقديمُه لأداء جيد أو مستوى مميز في أي مباراة، مما جعله يُغرد وحيداً في صدارة الترتيب دون أي شريك على الإطلاق.

ولكن الأمر لا يقتصر على ذلك فحسب، بل إن الأمر الأكبر الذي ساهم في إِبتعاد فريق الزمالك في صدارة الترتيب وحيداً دون أي شريك على الإطلاق، هي كثرة المباريات المؤجلة لغريمه التقليدي فريق الأهلي بسبب مشاركته في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويعلم فريق الزمالك جيداً أن حجم الضغوطات سوف يزداد عليه بشكل تدريجي في الفترة القادمة، وخاصة وأن الفارس الأبيض لا يزال يُنافس حتى هذه اللحظة على جميع الألقاب سواء على المستوى المحلي أو حتى على المستوى القاري.

وتكمن الصعوبة أيضاً في إِنطلاقة المشوار الأفريقي لفريق الزمالك في الفترة القليلة القادمة، مما سوف يُزيد من عبء المباريات على لاعبي القلعة البيضاء، علماً بأن فريق الزمالك مطالباً بشدة من جانب جماهيره بضرورة الفوز بكل الألقاب التي يُنافس عليها في الموسم الحالي من أجل نسيان خيبة السنوات الطويلة الماضية.

ومن المتوقع أن يقوم السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة زملكاوية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق الجونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي الونش / بهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / إبراهيم حسن / يوسف أوباما / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو.

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