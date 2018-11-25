تعرف على قائمة الزمالك في مباراته القادمة أمام الجونة بالدوري المصري

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كشف السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الأحد الموافق 25 نوفمبر 2018 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام ضيفه فريق الجونة، ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتُقام مباراة الزمالك والجونة تحديداً في مساء يوم غداً الإثنين الموافق 26 نوفمبر 2018 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وقد جاءت قائمة فريق الزمالك التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة على النحو التالي:

خصومات الجمعة البيضاء

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عماد السيد.

خط الدفاع: محمود علاء / محمد أحمد / محمد عبد السلام / حمدي النقاز / بهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / محمود عبد العزيز / محمد حسن / عبد الله جمعة / إبراهيم حسن / محمد إبراهيم / محمد عنتر / محمود عبد المنعم كهربا / مصطفى فتحي / يوسف أوباما.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو / عمر السعيد.

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