تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع في مباراة اليوم أمام الجونة بالدوري المصري

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يشهد ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة في مساء اليوم الإثنين الموافق 26 نوفمبر 2018 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق الزمالك ضيفه فريق الجونة، ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك والجونة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الزمالك والجونة منقولة بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، وذلك سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي، فيما سيكون المعلق مؤمن عبد الغفار هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الزمالك والجونة منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، بينما سيكون المعلق حاتم بطيشة هو معلق المباراة.

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وإليكم الآن قائمة فريق الزمالك الحاضرة في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق الجونة:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عماد السيد.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمد أحمد / محمد عبد السلام / بهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / محمود عبد العزيز / محمد حسن / عبد الله جمعة / إبراهيم حسن / محمد عنتر / محمد إبراهيم / محمود عبد المنعم كهربا / مصطفى فتحي / يوسف أوباما.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو / عمر السعيد.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق الزمالك المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق الجونة:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمد عبد السلام / بهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / إبراهيم حسن / يوسف أوباما / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو.

المدير الفني: السويسري كريستيان جروس.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق الزمالك إضافة إلى فريق الجونة حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الأول: فريق الزمالك، يمتلك في رصيده 29 نقطة.

المركز التاسع: فريق الجونة، يمتلك في رصيده 16 نقطة.

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